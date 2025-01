El Govern central, decidit a tombar la qüestió de confiança que vol Junts al veure-la injustificada

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern central tombarà la proposta de Junts perquè el president, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés, una decisió que està en mans de la Mesa de la Cambra Baixa, que s’hi pronunciarà demà dijous. Moncloa es mostren en contra que la Mesa –amb majoria de PSOE i Sumar– admeti la tramitació d’aquesta proposta, considera que el debat no té sentit i insisteix que la prerrogativa per presentar una moció de confiança la té en exclusiva el president del Govern central, segons la ministra portaveu, Pilar Alegría. Algunes fonts de Moncloa veuen més que probable que la proposta de Junts no tiri endavant.

Tanmateix, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va avisar ahir el PSOE que prendran decisions que “no agradaran” si s’oposen a tramitar la iniciativa perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. “Si no ho tramiten significa que no es veuen capaços de restablir la confiança. Si no compleixen i no es veuen capaços de restablir aquesta confiança, cal prendre decisions que li puc assegurar que no agradaran al PSOE”, va defensar durant la seua intervenció en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Fórum, acompanyat del president del Parlament, Josep Rull; la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i l’expresident de la Generalitat Artur Mas. Carles Puigdemont ha convocat la cúpula del partit divendres i pot ser llavors quan es faci pública la resposta de Junts a la previsible negativa a la moció de confiança.

Sánchez diu que el seu reconeixement a la UE és una de les “prioritats polítiques” d’aquest any

Preguntat per la moció de confiança, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, considera que el fet que s’admeti “tampoc aporta res. Per tant, si no ajuda en res, potser no cal”.

En aquest sentit, les fonts consultades de Moncloa afirmen ser conscients que la negativa a complir aquesta exigència dels de Puigdemont pot significar que no donin suport als Pressupostos Generals de l’Estat per al 2025, el suport dels quals és fonamental per tirar-los endavant. Insisteixen que volen pressupostos però que es pot governar amb comptes prorrogats.

D’altra banda, en un acte amb els nous ambaixadors, Pedro Sánchez va deixar clar, com va fer la vigília el ministre d’Exteriors, que el reconeixement del català, l’eusquera i el gallec com a oficials de la UE “continuarà sent una de les nostres principals prioritats polítiques” el 2025.

Jordi Turull titlla de broma macabra una censura amb el PP i Vox

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va respondre ahir la pregunta de si estan disposats a donar suport a una possible moció de censura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra Pedro Sánchez amb el suport de Vox. Ho va descartar, taxatiu: “Si amb algú amb qui tens un acord ja has perdut la confiança, imagina amb algú amb el qual no tens cap mena d’acord i que al matí et demana que l’ajudis i a la tarda et vol a la presó”. Així, va deixar clar que ni s’han plantejat aquesta qüestió. I sobre Vox, va afegir que seria una “broma macabra” després de constatar que han estat en totes les acusacions populars contra ells.D’altra banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es va dirigir precisament en un acte públic a PNB i Junts i els va instar que ara haurien de donar suport “a qualsevol moció de censura” si “volen ser coherents”.