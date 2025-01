Demanen investigar el nòvio d'Ayuso per una suposada comissió irregular

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia ha posat el focus en el presumpte pagament de gairebé mig milió d’euros per part d’Alberto González Amador, nòvio d’Isabel Díaz Ayuso, a la dona del president de Quirón Prevención, per una empresa, una operació en la qual veu una possible “comissió encoberta” que cal investigar. El fiscal, que ha demanat citar ja a declarar l’empresari després de gairebé un any d’investigació, ha recolzat el criteri de la jutge a l’ampliar fa uns mesos la causa per indagar si va poder haver incorregut en delictes en la suposada interposició d’una empresa per facturar uns serveis prestats a Quirón Prevención SL. L’empresari va comprar el 2020 a la dona del president de Quirón Prevención SL, Fernando Camino, l’empresa Círculo Belleza SL, dedicada a productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, per 499.836,92 euros. Segons un informe de la Inspecció Tributària, aquesta societat no tenia immobles o empleats i el seu actiu material es limitava a un ordinador portàtil “sense valor” i tres aparells de depilació i remodelació corporal. És a dir, subratlla el fiscal, “no tenia valor”. Aquesta societat va canviar més tard de nom i va passar a ser Masterman & Whitaker, empresa que –segons les sospites de la jutge– podria haver utilitzat de forma interposada i simulada en la facturació d’uns serveis a Quirón Prevención SL per aconseguir un “estalvi fiscal”.

Alberto González Amador ha demanat un acte de conciliació a la ministra portaveu, Pilar Alegría, previ a una possible querella per injúries i calúmnies en la qual reclamarà una indemnització de 40.000 euros. Alegría va dir: “L’origen del delicte és on és, està en la parella de la senyora Ayuso.”

Bolaños fa pinya amb el fiscal general: “La veritat s’obrirà pas”

El ministre de Justícia, Félix Bolaños, es va mostrar ahir convençut que “la veritat s’obrirà pas” i que hi haurà una resolució del Suprem fonamentada en proves en què s’acrediti que el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortíz, va complir la seua funció, va perseguir el delicte i va explicar la veritat. Ho va dir abans de participar en la inauguració del curs selectiu de la 63 promoció d’accés a la Carrera Fiscal, al costat del fiscal general de l’Estat en el seu primer acte públic després de la imputació.