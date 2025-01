Detingut per les autoritats el destituït president sud-coreà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats sud-coreanes van aconseguir consumar ahir la detenció del destituït president sud-coreà Yoon Suk-yeol, després d’un prolongat intent d’accedir a la seua residència i després que el mandatari acceptés comparèixer davant de l’oficina anticorrupció que l’investiga. L’ordre es va executar a les 10.33 hora local, van assenyalar des de l’Oficina per als Casos de Corrupció d’Alts Funcionaris (CIO), un dels ens que, al costat de la Policia i altres agències estatals, estan investigant el president per la seua fugaç declaració de la llei marcial el desembre passat i que s’havia desplaçat ahir de matinada fins al lloc per a un segon intent d’arrest, després d’un altre de fallit emprès a començaments de mes. Yoon, que va ser traslladat a la seu de la CIO per ser interrogat, va publicar un vídeo en el qual afirmava que va decidir acceptar comparèixer “per evitar un vessament de sang desagradable”, malgrat que considera que es tracta d’“una investigació il·legal”.

Així, va reiterar que la declaració de llei marcial va ser un “acte de govern” destinat a enviar una advertència al principal partit opositor sobre el que va descriure com un abús de poder.

Els guàrdies de seguretat de l’expresident van mirar d’impedir l’entrada de les autoritats al seu domicili

En aquesta ocasió, i a diferència del primer intent, el personal del Servei de Seguretat Presidencial no es va resistir a la detenció. No obstant, els investigadors van haver d’utilitzar escales per entrar al complex presidencial, ja que els guàrdies de seguretat els impedien el pas amb la instal·lació de vehicles a prop de l’entrada. També els van negar l’entrada diputats del governant Partit del Poder Popular. La Policia havia desplegat uns 3.000 efectius per assegurar l’accés al complex, que estava envoltat per simpatitzants i detractors de Yoon.