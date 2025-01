Govern central i Generalitat acorden reactivar les comissions bilaterals a partir del febrer

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, van acordar ahir reactivar a partir del febrer les diferents comissions bilaterals entre les dos administracions, en les quals s’abordaran el finançament singular, les infraestructures i diversos traspassos. Així ho van anunciar després de la trobada que van mantenir a la seu ministerial, en la qual van fixar la reunió de la Comissió Bilateral i la Comissió de Traspassos entre el Govern central i la Generalitat per al 24 de febrer a Barcelona.

Abans de la Bilateral se celebrarà la Comissió d’Infraestructures, el 17 de febrer, mentre que l’última reunió d’aquestes cites bilaterals es produirà l’última setmana de febrer i serà la Comissió d’Assumptes Econòmics i Fiscals, en la qual s’abordarà previsiblement el finançament singular per a Catalunya. Feia més de dos anys que la Comissió Bilateral no es reunia, mentre que la cita en la qual s’aborden els traspassos es va reunir per última vegada el novembre del 2010.

Romero assumeix la pròrroga dels comptes si ERC no canvia de postura: s’haurà d’“anar a l’opció B”

Així mateix, Dalmau va destacar que s’obre “una nova etapa de col·laboració i de cooperació” entre el Govern de l’Estat i la Generalitat per arribar a acords en temes de finançament, seguretat, justícia i infraestructures. Aquests seran els temes que es posin a sobre de la taula en aquestes comissions bilaterals, uns assumptes que, segons Dalmau, “honren els pactes d’investidura” que va subscriure el Govern de Salvador Illa amb ERC i els comuns: “Un Govern que compleix els seus acords.” Al seu torn, Torres va avançar que les dos administracions estan treballant, conjuntament amb altres ministeris, per portar “el màxim dels traspassos possibles” a aquestes diferents comissions bilaterals.

A més, Dalmau va dir que les comissions bilaterals abordaran el finançament singular de Catalunya, com un dels acords d’investidura: “L’objectiu és arribar a bons acords per als ciutadans de Catalunya en matèria de com es millora el finançament dels serveis públics.”

Hores abans, la consellera d’Economia, Alícia Romero, va assumir la possibilitat de la pròrroga tècnica dels pressupostos si ERC no canvia de postura: “Si ERC està tancat en banda, haurem d’anar a l’opció B.” “No és el que ens agradaria, però la Generalitat té molts mecanismes per anar a una pròrroga, incorporar recursos i continuar fent les polítiques que el país necessita”, va dir.

La moció de confiança, avui sobre la Mesa del Congrés

La Mesa del Congrés té previst reunir-se avui per, entre altres coses, decidir si finalment admet o no a tràmit la iniciativa de Junts que desafia el president Pedro Sánchez a sotmetre’s a una qüestió de confiança. Encara que els lletrats no van apreciar cap obstacle per debatre-la, no van recomanar cap decisió en concret, però el PSOE i Sumar s’inclinen per vetar-la. Tot mentre Junts adverteix de conseqüències que no agradaran a l’Executiu si Sánchez no hi accedeix. La Mesa es podria inclinar per una tercera via i no prendre una decisió avui, sinó demanar als de Puigdemont que reformulin el text, una manera de guanyar temps per poder negociar. El portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va apel·lar ahir a aconseguir un acord entre el Govern estatal i Junts que eviti el xoc. Va dir que les últimes hores s’estan produint contactes amb el partit que lidera Carles Puigdemont.