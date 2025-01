El Congrés congela la qüestió de confiança que Junts exigeix a Sánchez

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Mesa del Congrés dels Diputats va decidir ahir tornar a ajornar per segona vegada la decisió sobre l’admissió a tràmit de la proposició no de llei de Junts en la qual demana a Pedro Sánchez sotmetre’s a una qüestió de confiança. D’aquesta manera PSOE i Sumar eviten ara per ara el xoc amb els de Carles Puigdemont i es donen temps per continuar negociant i provar d’evitar la ruptura. La decisió de la Mesa de seguir estudiant la iniciativa es va produir després d’intenses negociacions per part del Govern de coalició amb els juntaires, contactes que es van esgotar fins als minuts previs a l’inici de la reunió i després que aquests últims amenacessin de deixar caure l’Executiu.

El Govern central ha avisat en diverses ocasions que la qüestió de confiança és una prerrogativa del president de l’Executiu, de manera que no pot partir d’una petició d’un grup parlamentari. Per la seua part, Junts ha advertit els últims dies de les conseqüències que tindria rebutjar la seua proposició no de llei, en un moment en què hi ha sobre la taula diversos assumptes a negociar, com els pressupostos generals de l’Estat del 2025.

El líder del PP acusa Sánchez de “fugir” i diu que lidera una legislatura que és “ingovernable” Puigdemont i Junqueras van marxar de la reunió en un cotxe amb matrícula 1-O 2017

Sobre la decisió de posposar la qüestió de confiança, fonts de la Cambra apunten que la iniciativa “es deixa en estudi” sense data concreta i es continuarà “analitzant” en les properes setmanes perquè creï precedent. Afegeixen també que, a efectes pràctics, aquest ajornament no té impacte perquè Junts no disposa de quota per sotmetre cap iniciativa al ple del Congrés fins a mitjans o finals de febrer, i per tant “no hi ha pressa” per resoldre la qüestió de la tramitació.

Però el cert és que tant el PSOE com Sumar reconeixen que la solució a aquest petició passa abans que res per una via política que faci possible mantenir la majoria de la investidura, més enllà de la necessitat de trobar un encaix jurídic a aquesta qüestió.

En aquest sentit, el secretari primer de la Mesa, Gerardo Pisarello, també portaveu dels comuns al Congrés, va assenyalar que no saben encara quina pot ser “la fórmula jurídica” per permetre aquesta iniciativa i que per això “ha de seguir estudiant-se”.

Aquestes, va afegir, “són les raons jurídiques, però òbviament no puc amagar que també hi ha raons polítiques. Hi ha un debat polític obert, hi ha una voluntat de negociació explícita que nosaltres considerem que és necessària i que és bona”, va afegir.

Pisarello va incidir que al costat de la “legalitat parlamentària” hi ha “la convicció que cal mantenir la majoria de la investidura”, de la qual forma part Junts. “Ho estudiarem jurídicament, però mentrestant farem tot el possible perquè els socis d’investidura tinguin confiança en aquest Govern. I si per a això cal discutir el desplegament de l’amnistia en un sentit polític, ens sembla legítim”, va afirmar. La resposta de Junts a aquesta decisió s’espera avui, després que Puigdemont es reuneixi la Brussel·les amb la plana major del seu partit per analitzar els futurs passos de la formació. I és que el cert és que per ara no s’han complert les condicions que Puigdemont va posar sobre la taula per continuar donant suport al Govern estatal. No s’ha tancat el traspàs de les competències en immigració, tampoc s’ha aconseguit l’oficialitat del català a la UE i, per ara, es veta la qüestió de confiança.

D’altra banda, qui sí que es va pronunciar sobre el tema va ser el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va afirmar que “és molt revelador que Sánchez fugi del fet que el Congrés pugui votar sobre una moció de confiança” i va afirmar que “estem davant d’una legislatura ingovernable”.

Puigdemont i Junqueras obren una etapa de desglaç

El president de Junts, Carles Puigdemont, i el d’ERC, Oriol Junqueras, van iniciar ahir una etapa de desglaç en les seues relacions, amb una reunió a Waterloo en la qual van acordar impulsar “espais de treball coordinat” sobre “objectius compartits i recuperar la força i la iniciativa del moviment independentista”. Així ho van afirmar ambdós després de la trobada a la residència belga de Puigdemont a la qual van assistir, així mateix, el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany. “Aquest encontre s’emmarca en la necessària i imprescindible relació entre dos partits independentistes que, malgrat les diferències, tenen molts objectius compartits”, van assenyalar. A l’arribar a la reunió, Junqueras va afirmar que busca tenir amb Junts una relació “fluida, educada i al més productiva possible en benefici de Catalunya”. Per la seua part, el líder de Junts va assenyalar que “per reconduir la situació” del moviment independentista “cal molt treball per part de tothom” i es va comprometre a “assumir-ho” malgrat les seues “discrepàncies” amb ERC. La reunió, la primera des que Puigdemont i Junqueras van recuperar els càrrecs al capdavant dels respectius partits, arriba en un moment en què les dos formacions es troben més allunyades que mai.