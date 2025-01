Israel assegura que ha firmat l'acord amb Hamàs per a l'alto el foc i l'alliberament d’ostatges

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Oficina del Primer Ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar aquesta matinada que la seua delegació a Qatar i la del grup islamista palestí Hamàs han firmat l’acord per a l’alliberament d’ostatges i l’alto el foc a la Franja de Gaza, després dels contratemps d’última hora.

La delegació israeliana a Doha, on tenen lloc les negociacions, va informar Netanyahu que s’ha firmat l’acord amb Hamàs, segons un comunicat del que es fan eco mitjans com The Times of Israel, Haaretz i Al Jazeera. Dijous, poques hores després que Qatar anunciés oficialment un acord de treva per fases, l’Oficina del Primer Ministre israelià va avisar que Hamàs havia "renegat" de parts de l’acord i que estava tractant d’aconseguir "concessions" en l’últim minut.

Un alt càrrec del buró polític de Hamàs va assegurar després a EFE que totes les disputes sobre el contingut de l’acord "s’han resolt" i va dir que Israel estava provant de "crear tensió en un moment crític". Està previst que el govern israelià es reuneixi aquest divendres per aprovar l’acord, després de posposar la votació prevista per a aquest dijous, va confirmar la vigília a EFE un funcionari israelià.

La trobada amb tots els membres del gabinet podria demorar-se fins dissabte a la nit per donar prou temps als detractors del pacte a presentar les seues peticions davant de la Justícia, el que podria retardar l’entrada en vigor de l’acord, programada diumenge, assenyala per la seua part avui The Times of Israel.

El ministre ultranacionalista israelià Itamar Ben Gvir va amenaçar ahir d’abandonar el govern de coalició si recolza l’acord, al·legant que permetria a Hamàs rearmar-se i tornar a atacar les comunitats israelianes frontereres amb la Franja. L’acord, molt similar a l’anunciat al maig pel president nord-americà, Joe Biden, n’entra en vigor inicialment diumenge 19 de gener a les 12:15 hores i inclou l’alliberament de 33 ostatges israelians -vius i morts-, en tres fases de 42 dies cada una, a canvi de l’alliberament de presos palestins en presons d’Israel.

Dels 251 segrestats per Hamàs, 94 segueixen en Gaza, si bé les autoritats israelianes estimen que almenys 34 estan morts. Mentrestant, l’Exèrcit israelià no ha cessat els seus atacs contra la Franja, també aquesta matinada, i almenys 90 palestins han mort des que es va anunciar dimecres l’acord d’alto el foc, segons l’agència palestina Wafa.

Més de 46.700 palestins han mort i al voltant del doble han resultat ferits a la Franja pels atacs israelians en 15 mesos de guerra devastadora, iniciada després dels atacs de Hamàs contra Israel el 7 d’octubre de 2023, que van causar uns 1.200 morts i durant els quals 251 persones van ser segrestades.