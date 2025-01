Mouliáa declara que Errejón potser li va tirar “alguna cosa” a la beguda

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge que investiga l’exdiputat de Sumar Íñigo Errejón per presumpta agressió sexual a l’actriu Elisa Mouliáa va escoltar ahir dos versions oposades: ell va afirmar que tot va ser consentit, mentre que ella assegura que li va deixar clar que no hi volia tenir relacions.

Tres mesos després de dimitir dels seus càrrecs al difondre’s per xarxes diverses acusacions contra ell per agressió sexual, el cofundador de Podem va reaparèixer als jutjats de Madrid per declarar com a imputat per la denúncia per agressió sexual que va presentar contra ell Mouliáa. A les portes de la seu, Errejón es va mostrar tranquil i “content de poder explicar la veritat”. Mouiláa, per la seua part, va lamentar com de dur li resulta “reviure-ho tot de nou” i va assegurar que “confia en la justícia”. La primera a declarar va ser l’actriu, que va ratificar la denúncia, en la qual va relatar haver rebut tocaments, petons no consentits i comentaris d’índole sexual de l’exdiputat abans, durant i després d’una festa a finals de setembre del 2021 a la qual van acudir junts. Mouiláa va afirmar davant del jutge que va deixar clar a Errejón que no volia mantenir relacions amb ell, malgrat la seua insistència, i li va haver de recordar que “només sí és sí”. Va assenyalar que va beure molt després de temps sense consumir alcohol i que va arribar a pensar que el polític podria haver tirat “alguna cosa” a les copes que li va portar. Errejón va negar que hi hagués agressió sexual perquè, va dir, tot va ser consentit. Va reconèixer que va quedar amb l’actriu després de la presentació del seu llibre a Madrid, que la va besar i la va tocar, però sempre de manera consentida, i va apuntar que testimonis així ho van veure i ho corroboraran. També va afirmar que la dona “no havia begut tant” i que es trobava en un “ambient de broma”. Errejón va rebutjar que dimitís per la denúncia i va retreure a Sumar “donar crèdit” a les “denúncies anònimes en xarxes”.