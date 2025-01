Netanyahu dilata l'aprovació de l'alto el foc a la Franja de Gaza

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern israelià es reunirà avui per aprovar l’acord d’alto el foc amb Hamas, que hauria d’entrar en vigor diumenge, després de posposar la votació que al principi estava prevista ahir. L’Oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va acusar Hamas de crear una “crisi d’últim minut” després d’intentar suposadament modificar detalls de l’esborrany d’alto el foc anunciat dimecres per Qatar, i va assegurar que el Govern israelià no aprovaria la implementació fins que els desacords s’aclareixin. L’organització palestina, per la seua part, va negar les acusacions i va dir que Israel estava provant de “crear tensió en un moment crític”.

L’acord, molt similar a l’anunciat al maig pel president nord-americà, Joe Biden, contempla l’alliberament gradual dels ostatges israelians que romanen a Gaza (vius i morts) a canvi de reclusos palestins en presons d’Israel.

Des de l’anunci de l’acord per a l’alto el foc s’ha obert una crisi dins del Govern de Netanyahu. El ministre de Finances israelià, Bezalel Smotrich (el partit d’ultradreta del qual, Sionisme Religiós, és clau per a l’estabilitat de l’executiu de coalició), va amenaçar d’abandonar el gabinet si Israel no es compromet a continuar amb la guerra una vegada acabi la primera fase de la treva. També el ministre d’Assumptes de la Diàspora i Combat contra l’Antisemitisme, Amikhai Chikli, va amenaçar de dimitir del càrrec si l’Exèrcit israelià es retira del corredor Filadèlfia, que separa la Franja de Gaza d’Egipte. Ara per ara, aquesta és una mesura que no es contempla en la primera fase del pacte, així com el ministre de Seguretat, l’ultradretà Itamar Ben Gvir, que va amenaçar de retirar el seu partit, Otzma Yehudit, de la coalició.

A Gaza, on la notícia de l’acord va provocar dimecres crits de joia entre la població, els atacs israelians no han cessat i han van deixar en les últimes 24 hores almenys 83 morts. D’aquests, 23 són menors i 27 dones. Hamas va assegurar que Israel va bombardejar al llarg de la jornada el lloc en el qual els milicians retenien una ostatge que anava a ser alliberada en la primera fase de l’acord, sense especificar en quin estat es troba.