El PSOE guanyaria les eleccions però el PP s'hi atansa ja a dos punts

El PSOE guanyaria les eleccions generals si se celebressin ara amb el 31,8% dels vots, però el PP guanya terreny i es quedaria a només 2,1 punts dels socialistes, segons el primer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) d’aquest any, corresponent al mes de gener. L’enquesta, confeccionada a partir de 4.024 entrevistes entre el 2 i el 9 d’aquest mes de gener, apunta a un lleuger desgast del PSOE, que perdria 0,4 punts en estimació de vot després d’haver-se deixat dos punts més en el baròmetre del desembre, mentre els populars guanyarien aquesta vegada 1,3, fins al 29,7 per cent, la qual cosa els permet retallar distàncies.

A començaments del 2025, el panorama descrit pel CIS confirma Vox com a tercera força política, amb una estimació de vot del 12,4 (dos dècimes més que en l’anterior mostreig), en tant que Sumar, soci dels socialistes en el govern de coalició, perd mig punt i cau al 6,5 per cent de vot estimat. També disminueix aquest gener el suport electoral a Podem,amb un 3,9% que suposa dos dècimes menys que els suports que tenia a finals del 2024, igual que S’ha Acabat la Festa, la formació de Luis Pérez Fernández, Alvise Pérez, que passa del 2,8 a un 2,4.

El 23,7% dels enquestats prefereixen Pedro Sánchez, davant del 9,9% d’Alberto Núñez Feijóo

Els independentistes catalans mantenen ERC al capdavant, amb l’1,9 per cent dels sufragis (dos dècimes més), seguit de Junts, que experimenta la mateixa pujada i aconsegueix l’1,2%.

Quant al PNB, es queda en l’1 per cent, al perdre dos dècimes, en tant que EH Bildu en puja una i assoleix un 1,2 per cent; el BNG, que estava en el 0,9 per cent, experimenta una important pujada de mig punt i se situa en l’1,4 per cent dels vots.

El CIS torna a preguntar als ciutadans qui prefereixen com a president del Govern central i l’actual cap de l’Executiu i líder socialista, Pedro Sánchez, continua sent el preferit per al 23,7 per cent, molt lluny del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per qui aposta el 9,9 per cent dels enquestats.

Tanmateix, també hi ha una majoria del 30,8 per cent dels espanyols que al ser qüestionats pels principals líders polítics diuen que no en volen cap d’aquests per dirigir el Govern central.

L’habitatge és de nou el principal problema

L’habitatge segueix encapçalant la llista dels problemes d’Espanya ja que el citen el 28,3% dels enquestats, seguit de la crisi econòmica (22,1%), els problemes polítics (22%), la immigració (21,1%) i l’atur (18,8). El 65,4% afirma que la seua situació econòmica personal és bona o molt bona, encara que la percepció empitjora quan se’ls pregunta per la situació econòmica general d’Espanya: només el 31,1% la veu positiva.