Xavier García Albiol, absolt en el cas de les antenes irregulars

L’Audiència de Barcelona va absoldre ahir l’alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, del delicte de prevaricació de què l’acusava la Fiscalia per permetre la instal·lació d’unes antenes de telefonia al municipi el 2012, sense les preceptives llicències. En la sentència, conclou que no hi ha indicis per condemnar García Albiol, per a qui la Fiscalia demanava 2 anys i 10 mesos de presó, perquè no consta que l’alcalde sabés que les antenes no tenien permisos administratius.