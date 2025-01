Mor un home per una caiguda en un garatge afectat per la dana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 45 anys va perdre la vida i un altre de 39 va resultar ferit ahir a l’esfondrar-se l’escala del garatge d’un edifici situat al municipi valencià de Benetússer, un dels afectats per la dana del passat 29 d’octubre.

L’home era un operari que formava part de l’equip de neteja de l’empresa BECSA, contractada per la diputació de València per actuar als garatges del municipi, segons va afirmar en ajuntament de la localitat. Segons els primers informes tècnics sobre el sinistre, l’estructura de l’edifici no s’ha vist afectada per l’ensorrament, per la qual cosa no ha estat necessària l’evacuació del bloc.

Aquest és el segon accident mortal que es produeix en edificis malmesos per la dana

El Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) va informar que fins al lloc del succés es van mobilitzar dos unitats del SAMU. Els serveis mèdics només van poder confirmar la mort de l’home i van assistir un altre ferit, amb contusió toràcica, que va ser traslladat a l’hospital.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació sobre el succés i va confirmar que l’edifici tenia una inspecció prèvia. Aquest és el segon accident mortal que es produeix en edificis danyats per la gota freda que va colpejar València deixant un balanç de 227 morts, després que al novembre un home va morir per la caiguda d’un mur a l’escola Lluís Vives de Massanassa mentre realitzava tasques de neteja.

El president de la Generalitat valència, Carlos Mazón, es va traslladar fins a la zona del sinistre al costat de la delegada del Govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, i altres autoritats.

A l’arribar-hi, el president valencià va ser increpat per alguns veïns que estaven situats a prop del lloc del succés, que li van cridar “assassí” i van demanar la seua dimissió.