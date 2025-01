Suspès l’alto el foc a Gaza fins que Hamàs doni la llista dels ostatges a alliberar

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alto el foc a la Franja de Gaza, que hauria d’haver començat aquest diumenge a les 8.30 hora local (6.30 GMT), s’ha retardat fins que Hamàs ofereixi la llista amb els noms dels tres ostatges que seran alliberats aquesta tarda, va confirmar l’Exèrcit israelià.

En una compareixença davant els mitjans en hebreu, el principal portaveu militar israelià, Daniel Hagari, va assegurar que Hamàs encara no ha donat a Israel els noms dels tres ostatges, i que l’Exèrcit continuarà atacant Gaza fins que els rebi.

El primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, ja havia avisat una hora abans de l’entrada en vigor prevista per a l’alto el foc que el grup islamista encara no havia ofert els tres noms, per la qual cosa la treva no s’implementaria encara.

Hamàs, per la seua part, va assegurar aquest diumenge que és compromès amb l’acord d’alto el foc, i que el retard es deu a "raons tècniques sobre el terreny", sense oferir més detalls.

Com a part de l’acord, el grup hauria d’haver entregat ahir, abans de les 16.00 hora local (14.00 GMT), la llista amb els noms dels tres ostatges israelians que seran alliberats avui, el primer dia de la treva, a canvi d’uns 90 presoners palestins en presons d’Israel.

En la primera fase de l’acord, Israel i Hamàs han acordat un alto el foc de sis setmanes, en les quals es produirà un intercanvi gradual de 33 ostatges israelians per més de 1.900 presos palestins.