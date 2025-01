Turull assegura que estan ultimant una trobada a Suïssa amb el PSOE

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va anunciar ahir que el PSOE “ha acceptat la reunió urgent” a Suïssa per provar de reconduir la crisi entre ambdós partits. “Estem quadrant les agendes”, va afirmar durant la seua visita a la 28 Fira de l’Oli d’Oliva Verge Extra de Catalunya, a les Borges Blanques. El líder de Junts, Carles Puigdemont, va sol·licitar la reunió d’aquest espai de diàleg divendres després d’avisar que suspenia les negociacions sectorials amb el PSOE, inclosa la dels pròxims Pressupostos Generals de l’Estat, a l’entendre que el Govern de Pedro Sánchez està incomplint els acords d’investidura. En aquest sentit, Turull va ser taxatiu i va asseverar que “en funció de com vagi aquest encontre” serà possible arribar a una “conclusió sobre si val o no la pena continuar” donant suport des de Junts al Govern de Sánchez.

Per la seua part, l’Executiu va reiterar la seua intenció de continuar dialogant amb totes les forces del bloc de la investidura i va confiar que els comptes puguin tirar endavant. El que va evitar pronunciar-se sobre l’advertència de Junts va ser Pedro Sánchez, que durant l’obertura del congrés del PSOE a Castella-la Manxa es va limitar a afirmar que acabarà la legislatura. “Quan arribi el 2027, tornarem a guanyar la internacional ultradretana, amb més governs autonòmics i alcaldies socialistes i amb el govern d’Espanya també socialista,” va defensar. Sánchez va felicitar Emiliano García Page, un dels barons més crítics amb ell, per la reelecció al capdavant dels socialistes castellanomanxecs, i li va afirmar que compta amb el suport de la direcció federal del partit i del Govern. També va evitar confrontar-s’hi quan Page va defensar la igualtat de tots els territoris davant del finançament singular per a Catalunya que defensa l’Executiu central. Qui també va ser elegida com a nova secretària del PSOE, aquesta vegada a Andalusia, va ser la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que va ser proclamada en el càrrec després d’aconseguir els avals necessaris i que el seu rival, Luis Ángel Hierro, anunciés que es retira.

D’altra banda, el PP va acusar Sánchez d’“humiliar-se” i li va demanar avançar eleccions.