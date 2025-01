Els primers decrets de Trump, per "tancar" la frontera i contra la comunitat LGTBIQ+

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou president dels EUA, Donald Trump, planeja firmar aquest dilluns 10 ordres executives sobre migració, inclosa una de destinada a "tancar" la frontera amb Mèxic mitjançant el desplegament de militars, i una altra per declarar als cartells del narcotràfic com a grups terroristes.

En una trucada amb periodistes abans d’assumir el càrrec aquest dilluns al migdia, l’equip de Trump va detallar que la migració serà un dels temes principals dels seus primers decrets, que també abordaran qüestions d’energia, política exterior i mesures contra la comunitat LGTBIQ+.

Els futurs funcionaris de la Casa Blanca van explicar que entre les ordres executives s’inclou la declaració d’una emergència nacional que permetrà al Departament de Defensa desplegar militars en actiu, reservistes de la Guàrdia Nacional i altres efectius a la frontera.

Trump ordenarà a les forces militars que prioritzin el "tancament" de la frontera i la lluita contra la migració irregular i el narcotràfic.

L’equip de Trump va afirmar que una altra ordre busca designar els cartells del narcotràfic de Mèxic i bandes criminals com la Mara Salvatrucha i el Tren d’Aragua com a organitzacions terroristes, la qual cosa prohibiria qualsevol tipus d’assistència o col·laboració amb aquests grups.

A més, emetrà una altra ordre executiva per reinstaurar el programa 'Queda't a Mèxic', que obligava els migrants i sol·licitants d’asil a romandre en territori mexicà mentre es resolien els seus tràmits per entrar als Estats Units.

Aquest programa, oficialment conegut com a Protocols de Protecció a Migrants, va entrar en vigor el gener de 2019 durant el primer mandat de Trump (2017-2021) i va continuar aplicant-se en els primers mesos del govern de Joe Biden, fins que va ser eliminat l’agost de 2022.

Una altra de les ordres executives busca eliminar la ciutadania per naixement per als fills d’immigrants en situació irregular, un dret protegit per la Constitució, que estableix que tota persona nascuda en territori nord-americà obté automàticament la nacionalitat, sense importar l’estatus migratori dels seus pares.

Tanmateix, encara que Trump emeti una ordre executiva sobre aquest tema, no està clar quins efectes legals tindria, ja que modificar aquest principi podria requerir un canvi constitucional, un procés molt més complex.

Les ordres executives també instruiran el govern federal a què reprengui la construcció del mur a la frontera amb Mèxic, una de les promeses clau de la campanya de Trump el 2016.

A part de migració, Trump declararà una emergència nacional per impulsar la producció d’energia als EUA, amb mesures destinades a augmentar l’extracció de petroli a Alaska i a reduir els preus del cru.

Trump també firmarà una ordre per reanomenar el golf de Mèxic com a 'golf d’Amèrica', tal com va anunciar fa uns dies en una roda de premsa.

No obstant, la denominació internacionalment reconeguda del golf de Mèxic –una conca oceànica continguda entre els litorals de Mèxic, els Estats Units i Cuba– no pot ser modificada de manera unilateral per un país.

En altra de les ordres executives que firmarà avui, Trump instruirà al govern a reconèixer només dos gèneres -el masculí i el femení- retrocedint en proteccions per al col·lectiu transgènere que va promulgar l’actual president, Joe Biden, en àmbits com l’esport o la salut.

Trump i els republicans van utilitzar els drets dels transgènere com a arma electoral contra els demòcrates en els comicis presidencials i legislatius que van guanyar al novembre.