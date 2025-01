Hamas allibera les tres primeres ostatges israelianes sota l'acord de l'alto el foc

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Exèrcit d’Israel va anunciar ahir l’alliberament de tres ostatges israelians a mans del moviment islamista palestí Hamas com a part de la iniciativa d’intercanvi de captius de les milícies de Gaza per presoners palestins en ple alto el foc iniciat aquest matí. Es tracta de tres dones identificades com Romi Gonen, de 24 anys; Emily Damari, de 28 anys, i Doron Steinbrecher, de 31 anys, l’intercanvi de les quals per 90 presoners palestins va començar cap a les 15 hores i representa l’inici de sis setmanes de canvis graduals entre 33 ostatges i més de 1.900 presos.

Damari i Steinbrecher van ser segrestats de casa seua al quibuts Kfar Aza durant la massacre del 7 d’octubre, mentre que Gonen va ser segrestada al festival de música Nova, un altre dels epicentres de l’atac de les milícies palestines contra Israel, detonant de la guerra de Gaza. “L’organització de la Creu Roja va declarar que ja ha rebut les tres segrestades israelianes i es dirigeixen a les forces militars i el Shin Bet a la Franja de Gaza”, va fer saber l’Exèrcit israelià al seu compte de la xarxa social X. L’Exèrcit, minuts després, va confirmar que “les tres ostatges ja estan acompanyades per una força d’elit de l’Exèrcit d’Israel tornant al país, on se sotmetran a una avaluació mèdica inicial”. Els militars van demanar a les mares de les ostatges que acudissin a una base militar pròxima a la frontera de Gaza per acompanyar des d’allà les seues filles de l’hospital Sheba de Tel-Aviv.

L’ONU va anunciar l’inici de l’entrada de camions amb ajuda humanitària durant l’alto el foc a Gaza

Els gazians van rebre amb alegria, però també amb recel i sofriment, el primer dia de l’alto el foc entre Israel i Hamas, que va entrar en vigor després d’un retard de gairebé tres hores. En imatges compartides a les xarxes socials es pot veure centenars de palestins celebrant mentre tornen a casa seua, passant per carrers destrossats a bord de cotxes i carros tirats per burros. En algunes fotografies es pot veure combatents armats dalt de camions. El Govern gazià, controlat pel grup islamista Hamas, va dir en les hores prèvies a l’inici de l’alto el foc que havia desplegat la policia en diferents punts de l’enclavament per mantenir l’ordre. Paral·lelament, centenars de camioners van trencar en crits de joia quan van rebre l’ordre de pujar als seus camions i creuar el pas fronterer de Rafah per transportar l’ajuda humanitària cap a la Franja de Gaza a través dels passos d’Al-Auya i Kerem Shalom, on autoritats israelianes estaven llestes per supervisar l’entrada de subministraments bàsics d’alimentació, sanitat i higiene, a més de combustible.

Diversos països celebren el cessament d’hostilitats

Diversos països de la Unió Europea, així com els Estats Units, celebraven ahir l’alto el foc a Gaza. Per la seua banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va assegurar que “la pau és l’únic camí a seguir”. “L’alto el foc ha de mantenir-se. Europa li donarà suport”, va recalcar així. Pel que fa al president sortint dels EUA, Joe Biden, va atribuir l’alto el foc a un gran èxit de la seua administració i concep una segona fase de negociacions, ja en mans de Trump, destinades a “retirar Hamas del poder” a l’enclavament palestí. També el Govern d’Espanya va ressaltar que és “important” que l’alto el foc es consolidi i s’alliberin la resta d’ostatges.