ERC tanca definitivament la porta a negociar els pressupostos d'Illa

La secretària general i portaveu d’ERC, Elisenda Alamany, va donar ahir per tancat el debat sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2025 i va explicar que el seu partit ja ha traslladat al PSC que no es pensa asseure a negociar-los. “És un tema tancat”, va afirmar la republicana, que va argumentar que entre sobirania fiscal i uns nous comptes per a aquest any, Esquerra aposta per la primera opció. De fet, la secretària general dels republicans va insistir que el no de la seua formació es mantindrà encara que el president de la Generalitat, Salvador Illa, “premi l’accelerador” amb el finançament singular. Divendres passat Alamany ja assumia que hi haurà pròrroga pressupostària a Catalunya, i defensava “donar temps” al PSC perquè complís els acords, afirmant que durant el 2025 “no arribaran resultats” i “no estarà acabada la sobirania fiscal”. Sobre les negociacions per als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), va afirmar que ara no estan sobre la taula, però va insistir: “No taparem amb nous acords els acords que ja hem pactat i que no s’han resolt”.

Sobre aquest cop de porta als pressupostos de la Generalitat es va pronunciar la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, que va afirmar que al seu partit tenen una “relació positiva i propositiva” amb ERC basada en “la confiança, la lleialtat i la discreció”. I, malgrat que no va voler entrar a valorar les declaracions d’Alamany, va insistir que el full de ruta del Govern i del PSC hi ha el compliment de tots els acords. “No hi ha alternativa, no existeix un pla B. El pla A és el compliment”, va remarcar. En aquest sentit, la portaveu va apuntar que hi ha bastants pactes que no són per a aquest any, sinó per a tota la legislatura i que impliquen un “canvi estructural profund”.

Per la seua part, el Govern municipal de Barcelona, que lidera el socialista Jaume Collboni, va anunciar que prorrogarà els pressupostos per al 2025 a causa de la falta d’acord amb BComú, el suport del qual és necessari per aprovar-los. Collboni va presentar la setmana passada la seua proposta de comptes després de rebre llum verda d’ERC a l’incorporar algunes de les seues demandes, si bé BComú exigia més mesures de suport per a l’habitatge.