Espanya demanarà 4.404 milions per a València per la dana a la UE

Protesta per l’operari que va morir dissabte a Benetússer. - JORGE GIL / EUROPA PRESS

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va assegurar ahir que el Govern central demanarà “en les pròximes hores” 4.404 milions d’euros al Fons de Solidaritat de la UE per pal·liar els danys causats per la dana de València. Per la seua part, Carlos Mazón va assegurar que la finca de Benetússer al garatge de la qual va morir aquest dissabte un operari després d’esfondrar-se una escala s’havia revisat “dos cops” després de la dana del passat 29 d’octubre.