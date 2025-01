El Congrés tombarà el decret òmnibus del govern espanyol amb els vots en contra de Junts i PP

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple del Congrés dels Diputats rebutjarà aquest dimecres el decret òmnibus del govern espanyol que, entre altres, inclou l'actualització de les pensions al 2025. El PP i Junts han anunciat els seus respectius vots en contra, fet que deixa el text sense possibilitats de prosperar. Els populars han afirmat que es tracta d'un "decret trampa" i s'ha compromès a impulsar una altra iniciativa per "protegir els jubilats". Junts ha denunciat els "incompliments" del govern espanyol sobre els acords d'investidura i ha rebutjat el "xantatge" del PSOE.

El portaveu econòmic del PP, Juan Bravo, ja havia advertit el govern espanyol que la seva formació no donaria suport a un decret "de retallades i xantatge", però no havia tancat la porta a una abstenció. Finalment, però, fonts del PP han avançat el 'no' dels seus diputats i han promès que la formació d'Alberto Núñez Feijóo, "salvarà" la pujada de les pensions a través d'una altra proposició de llei que "garantirà" l'augment sense que "els pensionistes paguin els problemes de Pedro Sánchez al Congrés".

"El PP votarà 'no' a aquest decret trampa, però impulsarà una llei que protegeixi els jubilats del nostre país", han apuntat. Han justificat el seu 'no' pel fet que el decret incorporava el traspàs d'un palauet situat a París on hi ha la seu de l'Instituto Cervantes i que va pertànyer al partit.

Pel que fa a Junts, les crides del govern espanyol a negociar "fins a l'últim minut" no han tingut efecte, i malgrat la reunió del passat dilluns a Waterloo, Junts ha optat per un 'no' en sintonia amb les advertències que va fer l'expresident Carles Puigdemont en la seva compareixença de la setmana passada.

Des de la tribuna del Congrés, Nogueras ha recordat als socialistes que mentre "no compleixin" els compromisos assolits amb la seva formació no poden comptar amb els seus vots, i "el que passi avui" amb el decret "serà fruit de la negligència i manca de seriositat del PSOE".

Ha advertit que la pressió que els ministres del govern espanyol han intentat fer a Junts no funciona perquè "se l'haurien d'haver posat abans d'aprovar al Consell de Ministres uns decrets sense haver-los negociat". Ha insistit que Junts "no forma part de cap bloc espanyol" i el xantatge i la pressió "no els fa efecte".

"No tenen majoria, i han de deixar actuar com si en tinguessin", ha afirmat abans d'emplaçar el govern espanyol a tornar a fer un decret amb l'actualització de les pensions i les ajudes al transport. "És indecent barrejar mesures que ajuden a la gent amb altres que continuen escanyant les persones i que només els convenen a vostès".

Nogueras també ha llançat un missatge a "la resta" de formacions, en referència indirecta a ERC. "El PSOE ha de deixar de fer el triler, i la resta ha de deixar de votar 'sí' a tot a canvi de res, perquè si segueixen empassant-se aquest xantatge, ells seguiran fent-lo sempre".

Al llarg del matí, l'executiu espanyol ha multiplicat les crides a tots els grups per aprovar un decret que inclou una seixantena de mesures. La vicepresidenta primera María Jesús Montero, ha afirmat que els grups que voten en contra d'aquest decret ho fan únicament per qüestions "polítiques" que no responen als interessos de la ciutadania. "Sembla que intenten que el govern perdi una votació, quan qui hi perd són el conjunt de pensionistes, treballadors, i joves".

En declaracions al passadís del Congrés, Santos Cerdán ha assegurat que la seva formació "practica el diàleg" i "evidentment" parla amb la formació de Puigdemont. Però "si no tenim notícies, és que no hi ha acords, i quan tinguem acords els explicarem". "Seguim fins a l'últim segon dialogant", ha afirmat.

Durant el debat al ple, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha recordat que el decret inclou mesures "necessàries i urgents", i per tant és "imprescindible" que el Congrés convalidi el decret. "A algú de vostès l'han votat per abaixar les pensions?" ha preguntat al ple, "perquè si voten no, estan abaixant les pensions".

Entre altres, el decret estableix la revalorització de les pensions, que augmenten un 2,8% al 2025 segons la mitjana de l'IPC en els últims 12 mesos. També actualitza les bases màximes de cotització del sistema de Seguretat Social i inclou ajustos per a altres prestacions públiques i per als treballadors autònoms.

També prorroga algunes deduccions fiscals com les vinculades a l'eficiència energètica de les llars i l'adquisició de vehicles elèctrics, i aprova la introducció d'un nou impost sobre el marge d'interessos i comissions d'entitats financeres.

A més, manté i amplia els ajuts per al transport públic com la gratuïtat per a nens i els descomptes per a joves i altres col·lectius, i prorroga fins al 31 de desembre suspensió extraordinària de desnonaments a col·lectius vulnerables a canvi d'una compensació als propietaris a càrrec de l'erari públic.

També inclou mesures específiques per garantir l'accés a l'habitatge social i prorroga les ajudes afectades per desastres naturals com la dana. Fixa nous criteris per calcular les bestretes a les comunitats autònomes i entitats locals. Per últim, prorroga mecanismes de suport a la indústria electrointensiva.