Un mort en una explosió al Port de Barcelona

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una persona va morir i tres més van resultar ferides ahir, una d’elles en estat crític, a l’explotar un tanc amb acetat de metil, un producte líquid molt inflamable però que no és tòxic, durant unes tasques de manteniment i soldadura en una empresa del Port de Barcelona.

El succés va tenir lloc cap a les 10.10 hores del matí en un dipòsit de l’empresa Terminales Portuarias SL (Tepsa), al moll de l’Energia del port. Fins al lloc es van desplaçar algunes ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que van confirmar la mort d’un dels treballadors, mentre que un altre va ser evacuat en estat crític per cremades a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. El SEM va atendre també unes altres dos persones, que van ser donades d’alta in situ perquè les seues lesions eren lleus. L’explosió i posterior incendi –que va poder ser ràpidament extingit pels Bombers– no va provocar cap fuga ni va suposar cap risc per a les empreses properes, encara que algunes van confinar preventivament els seus treballadors.

La Guàrdia Civil, que va desplaçar a diverses unitats a la zona, ha obert una investigació per aclarir les causes de la deflagració.