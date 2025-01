Un jutge bloqueja l'ordre de Trump contra la ciutadania per naixement

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jutge federal va bloquejar ahir temporalment l’ordre executiva del president dels EUA, Donald Trump, d’acabar amb la ciutadania per naixement per a fills d’immigrants indocumentats o amb un estatus temporal nascuts en territori nord-americà, la qual cosa suposa el primer revés en els plans del nou mandatari per reformar el sistema migratori. El magistrat del districte federal John C. Coughenour, a Seattle, va considerar que l’ordre és clarament “inconstitucional” al contravenir l’esmena número 14 de la Constitució.

La notícia es coneixia poc després que Trump intervingués per videoconferència al Fòrum de Davos, on va amenaçar l’elit econòmica mundial que si no inverteix en el seu país hauran de pagar importants aranzels. Va instar els empresaris mundials a “produir” als EUA, on els va prometre importants rebaixes fiscals. Trump va repassar els seus temes preferits com la crisi energètica o la “invasió” de migrants a la frontera amb Mèxic i, sobre la guerra a Ucraïna, va reiterar que vol reunir-se amb el president rus, Vladímir Putin, ben aviat, i considera que la rebaixa del preu del petroli seria un incentiu per acabar aviat les hostilitats. “Ucraïna està preparada per pactar”, va dir. Va afegir que hi ha molts més morts dels que s’admeten oficialment. En l’àmbit militar, va instar els seus socis de l’OTAN a pagar la quota que els toca, i va reiterar que els EUA deixaran de compensar aquests impagaments. També va instar la Xina i les altres potències atòmiques a pactar una desescalada nuclear global. Sobre les relacions amb la Unió europea, va recomanar els aliats europeus que desregulin el mercat i va reclamar a la Xina un tracte “just” per als seus productes.

Hores abans d’aquesta intervenció, desenes de milers de treballadors federals van rebre una carta demanant-los que delatin companys que incompleixin l’ordre de frenar les polítiques de diversitat, equitat i inclusió.

També va ordenar desclassificar arxius relacionats amb els assassinats de l’expresident John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy, germà del primer, i Martin Luther King per “transparència i veritat”.