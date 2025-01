La pensió dels lleidatans es podria veure retallada uns 32 € al mes a partir del febrer

València ■ El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir noves partides per valor de 2.200 milions per a la reconstrucció total d’infraestructures a València després del pas de la dana. Així ho va afirmar en una reunió ... - EUROPA PRESS

El veto del PP i Junts al Congrés al decret òmnibus impulsat pel Govern espanyol, que entre altres mesures incloïa la revalorització de pensions, podria costar als pensionistes lleidatans uns 32 euros mensuals de mitjana o uns 440 d’anuals. Si no s’impulsa una nova mesura que reverteixi aquesta situació, les prestacions pujaran un 2,8 per cent a la nòmina d’aquest mes de gener, ja que la norma va estar en vigor fins ahir, però al febrer es veuran retallades al nivell del 2024, segons va informar el ministeri d’Inclusió. Al desembre la pensió mitjana a la demarcació es va situar en els 1.137,53 euros. Segons va apuntar la diputada del PSC per Lleida, Montse Mínguez, un total de 101.692 pensionistes lleidatans es veuran perjudicats a causa d’aquesta situació.

De moment, el Govern central no té intenció d’aprovar de forma immediata un decret que pal·liï els efectes del rebutjat a la Cambra Baixa, que incloïa, a més de la pujada de les pensions, altres mesures com la renovació dels ajuts al transport (més informació a la pàgina 3). L’Executiu carrega la culpa d’aquesta situació al PP, i en menor mesura a Junts. “Crec que el Govern ha fet la seua feina; ha presentat un decret llei que ha treballat amb tots els grups, que va acordar amb la majoria parlamentària al Congrés i el que demanaria als grups que van votar-hi en contra, particularment al PP, és que reconsideri aquesta oposició destructiva que causa dolor social”, va asseverar el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez. En la mateixa línia, la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar que el rebuig del decret converteix els ciutadans “en ostatges” d’una “oposició destructiva”, però va assegurar que el Govern continuarà dialogant per tal de garantir el benestar de la majoria social.

Els socis de Sánchez li demanen impulsar un nou decret que inclogui la pujada de les pensions

Pel seu costat, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va contestar a aquestes declaracions acusant la Moncloa de fer servir els pensionistes com a “ostatges” i “escuts humans” i d’intentar “enganyar” responsabilitzant el PP de la caiguda del decret òmnibus. “La posició del PP és coneguda: sí a la pujada de les pensions, no a regalar privilegis i immobles als seus aliats nacionalistes; sí a bonificar el transport, no a la pujada de la llum i dels aliments a través de l’IVA”, va asseverar.

En aquest encreuament de retrets va intervenir també el president de Junts, Carles Puigdemont, que va acusar els socialistes i els seus socis de propagar fake news al presentar el seu partit com “contrari a l’augment de les pensions i als descomptes al transport públic”. A més, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va anunciar que el seu partit presentarà una proposta per a la revalorització de les pensions i ajuts al transport si el Govern central no aprova ja un nou decret amb aquestes mesures. Socis d’investidura de Sánchez com ERC i BNG també van sol·licitar a l’Executiu aprovar ja un nou decret amb les mesures socials i econòmiques tombades. I és que el veto al decret òmnibus, l’SMI deixa de ser de 1.134 euros al mes per catorze pagues i torna a la xifra del 2023, que era de 1.080 euros mensuals, ja que també incloïa la pròrroga del seu augment. Davant d’això, el ministeri de Treball va dictar una instrucció perquè no es pugui pagar un SMI inferior als 1.134 euros al mes en les noves contractacions.

Mentrestant, CCOO i UGT han convocat mobilitzacions el 2 de febrer a tot Espanya per expressar el seu rebuig de l’“oportunisme polític” que ha portat a la caiguda de l’escut social.