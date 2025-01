Condemnat un senador del PP per conduir a més de 200 quilòmetres per hora

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem ha condemnat el senador del PP i expresident de la Diputació d'Ourense José Manuel Baltar Blanco a una multa de 1.800 euros i a un any sense carnet de conduir per un delicte contra la seguretat viària. La sentència estableix que Baltar circulava a més de 200 quilòmetres per hora en un tram limitat a 120 km/h el passat 23 d’abril de 2023.

La Sala Penal ha imposat aquesta pena després d’atendre la petició de la Fiscalia, que havia sol·licitat la pena mínima tant de multa com de retirada del permís de conduir, "per la qual cosa és procedent imposar ambdues sancions penals, sense més motivació." Els fets van ocórrer quan Baltar conduïa per l’A-52, i en assolir el punt quilomètric 66,900, dins del terme municipal d’Asturianos (Zamora), l’aparell de mesurament instal·lat va detectar que circulava a 215 quilòmetres per hora en un tram amb velocitat limitada a 120.

Els magistrats consideren que "sense lloc a cap dubte" el senador conduïa "almenys, a 204 km/h", resultat d’aplicar el marge d’error del 5% que estableixen les ordres ministerials al radar que el va captar, un cinemòmetre fix. El tribunal assenyala que "els dubtes inicials dels agents, que no comptaven amb el precís marge d’error, no pot servir per bloquejar el que és una veritat incontestable, i ho és que circulava a més de 200 km/h per l’autovia limitada a 120 km/h", superant en 80 km/h la velocitat legalment permesa, que constitueix delicte.

Actuació diligent dels agents

La sentència subratlla que els agents "van actuar sempre amb diligència; primer, per no comptar amb totes les dades, a favor de l’administrat; i després, aclarit el dubte, només dos dies més tard, es va confeccionar un complet atestat amb totes les circumstàncies". A més, un ofici de la Prefectura Provincial de Trànsit de Zamora reflecteix que manté en suspens el procediment sancionador "a l’espera de l’oportuna resolució judicial, sobre si els fets denunciats poguessin ser constitutius d’un delicte."

Rebuig de la doble sanció al·legada per la defensa

D’altra banda, el tribunal ha rebutjat la qüestió prèvia plantejada per la defensa, sobre la impossibilitat de jutjar un mateix fet dos vegades i el principi de cosa jutjada, en haver pagat Baltar la multa per via administrativa. Els magistrats responen que "a l’acusat li va ser estesa denúncia administrativa, mitjançant el consegüent butlletí pels agents de la Guàrdia Civil actuants, atès que, al no comptar inicialment amb la documentació de cinemòmetre, ni poder demanar-la a la seua central, ja que era no només diumenge, sinó dia festiu (Día de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó), van optar per la via més respectuosa amb els drets del conductor".