Rebels avalats per Ruanda avancen al Congo

El grup rebel Moviment M23 –format principalment per tutsis que van patir el genocidi ruandès del 1994– va assegurar ahir haver pres l’estratègica ciutat de Goma, al nord-est de la República Democràtica del Congo (RDC), després de dies d’intensos combats amb l’Exèrcit congolès que han provocat el desplaçament de milers de persones. Aquesta situació també fa créixer la tensió amb la veïna Ruanda, on van morir cinc persones per bales i projectils atribuïts a militars congolesos, que lluiten contra l’M23. Després de la presa de Goma, el Govern de la RDC va afirmar que l’“Exèrcit ruandès”, que suposadament dona suport a l’M23, es trobava desplegat als carrers de la ciutat, i va remarcar que “continua treballant per evitar la massacre i la pèrdua de vides tenint en compte les clares intencions de Ruanda”.