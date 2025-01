Supervivents d'Auschwitz avisen del retorn de la ideologia de l'odi

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Supervivents de l’Holocaust van alertar ahir del creixent antisemitisme i, en particular, de la tornada de la “ideologia de l’odi” preconitzada per l’Alemanya nazi entre els “enemics de la democràcia” i van fer una crida a actuar i evitar que “es repeteixi la història”, coincidint amb el 80 aniversari de l’alliberament del camp de concentració i extermini d’Auschwitz-Birkenau per part de l’Exèrcit soviètic.

Davant de més d’una vintena de caps d’Estat i de Govern, entre els quals els reis d’Espanya, i sota una carpa enorme que cobria la porta d’accés al camp per la qual entraven els trens amb els presoners, quatre supervivents de l’Holocaust van instar a no repetir els errors del passat. Leon Weintraub, un metge de 99 anys que actualment resideixen a Suècia, va traslladar el seu dolor al veure “uniformes i eslògans d’estil nazi en marxes de tot Europa”, denunciant que “aquests autoproclamats nacionalistes encapçalen la mateixa ideologia de l’odi que va portar a l’assassinat de milions de persones”. “No tinguem por de convèncer-nos que podem resoldre problemes entre veïns, perquè durant segles, molts continents, moltes nacions i molts pobles i molts grups ètnics han tingut les cases els uns al costat dels altres”, va afegir Marian Turki, un historiador de 98 anys i que va arribar a Auschwitz l’agost del 1944, tot i que acabaria sent alliberat a Buchenwald. Les seues intervencions van estar emmarcades per un context geopolític encara impactat per la invasió de Rússia contra Ucraïna, motiu pel qual Moscou no envia una delegació a aquests actes des del 2022– i la guerra d’Israel contra Hamas a la Franja de Gaza.

Moscou no envia representants a aquest acte des del 2022 a causa de la invasió d’Ucraïna

Peces musicals compostes per músics que van ser presoners a Auschwitz van acompanyar la commemoració, que va comptar també amb un acte d’oració ecumènic abans d’una emotiva ofrena floral i una encesa d’espelmes.