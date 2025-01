Arresten per agressió sexual a una menor l'exdiputat Xabier Ron

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de la Guàrdia Civil van detenir dimarts Xabier Ron, que anys enrere va ser diputat autonòmic del grup d’Alternativa Galega de Esquerda (AGE) i abans candidat a l’alcaldia de Santiago de Compostel·la per Izquierda Unida (IU), arran d’una denúncia per agressió sexual a una menor d’edat. La denúncia va ser interposada per la mare de la víctima i el Jutjat d’Instrucció número 1 de Santiago de Compostel·la va ordenar entrar i escorcollar dos habitatges vinculats a l’ara professor i el seu material tecnològic, tant mòbil com ordinador. Ron va entrar al Parlament de Galícia el 2012 com a integrant d’AGE, grup que llavors lideraven l’ara vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz. Desapareguda la coalició, el 2016, Ron es va apartar de la primera línia política per dedicar-se a la docència.

En un altre ordre de coses, el jutge que investiga l’exdiputat de Sumar Íñigo Errejón per un delicte d’agressió sexual contra l’actriu Elisa Mouliaá ha demanat a la formació política la investigació interna que va obrir contra l’exdiputat relativa a la presumpta agressió, mentre que ha sol·licitat informació sobre les entrevistes que ella ha fet a la televisió després d’obrir-se la causa.

El jutge Carretero, de qui l’actuació en l’interrogatori de Mouiláa ha motivat que el CGPJ estudiï obrir-li un expedient, també acorda incorporar a la causa, a petició d’Errejón, el procediment que va seguir el Jutjat de Violència sobre la Dona de Madrid per presumptes maltractaments i agressió sexual contra l’exmarit de Mouliaá, que va ser arxivat.