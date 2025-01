El descompte per a transport torna a estar disponible des d'avui mateix

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu del transport tornarà avui dijous 30 de gener als descomptes anteriors a la derogació al Congrés del decret òmnibus, després de l’aprovació d’un de nou al Consell de Ministres de dimarts i que recull una altra vegada aquesta mesura. Per tant, Renfe oferirà als usuaris els abonaments gratuïts de Rodalies, Mitjana Distància convencional i els abonaments Avant amb descomptes de fins al 50%, i també es reactiva la venda dels títols gratuïts de les línies d’autobús estatal.

D’altra banda, Junts va rebaixar la redacció de la iniciativa sobre la qüestió de confiança per deixar clar que no té efectes jurídics, en línia amb el que va plantejar el PSOE per acceptar la seua tramitació parlamentària al Congrés. La redacció original de la proposició de no llei només ocupava una línia i mitja i buscava directament instar el president del Govern central a plantejar una qüestió de confiança, però ara Junts opta per atenuar-la i només vol animar Sánchez a “considerar l’oportunitat” de plantejar-la.

A més, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va anunciar que part de l’acord que van assolir amb el Govern de l’Estat per salvar el decret òmnibus contempla que La 2 de TVE a Catalunya emeti íntegrament en català.

D’altra banda, el conseller de la Presidència de la Generalitat va afirmar que, per complir els acords amb Junts, però també amb Esquerra Republicana i els comuns, el Govern reordenarà l’espai audiovisual perquè TV3 emeti en ultraalta definició.

El president de Junts, Carles Puigdemont, va defensar ahir l’“esforç” que ha suposat per al seu partit aconseguir que el Govern central presentés un nou decret que inclogués mesures socials amb les quals han estat d’acord des del primer dia i va assegurar que Junts ha mantingut la seua posició malgrat la campanya d’“atacs furibunds, desmesurats i falsos” que, va dir, s’han difós.

Així mateix, el PP va anunciar que votarà al Congrés a favor del nou decret social, que inclou la revalorització de les pensions, les bonificacions al transport i els ajuts als afectats per la dana, però també el palauet de París per al Partit Nacionalista Basc.

Junts avisa els socialistes sobre el traspàs de la immigració

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va lligar ahir el suport de Junts al PSOE al traspàs a Catalunya de les competències en matèria d’immigració, incloent el control de fronteres amb la presència de Mossos. “Si hi ha un però no hi haurà acord”, va afirmar. “Ja que l’acord al qual vam arribar, que està escrit i firmat, és delegació integral, nosaltres volem la delegació integral. Integral significa que els Mossos tinguin competències plenes en matèria d’immigració”, va dir. Per la seua part, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va assegurar que la negociació amb Junts en aquesta matèria està “bastant avançada”, però encara no tancada.

Repsol invertirà 800 milions a Tarragona

El consell d’administració de Repsol ha donat llum verda a una inversió de més de 800 milions d’euros a l’Ecoplanta de Tarragona, un projecte pioner a Europa per generar metanol renovable, desbloquejant així un dels seus megaprojectes a l’Estat, després que la setmana passada decaigués l’impost extraordinari a les energètiques. La posada en marxa d’aquest projecte està prevista per a l’any 2029, suposarà la creació de 340 llocs de treball directes, indirectes i induïts, d’alta especialització, i uns 2.800 durant la construcció, va informar la companyia.