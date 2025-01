El fiscal general de l'Estat nega davant el jutge que filtrés els correus de la parella d'Ayuso

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va negar ahir al Suprem que filtrés correus sobre Alberto González Amador, nòvio de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, relatius a la seua causa per frau fiscal i va explicar que sol esborrar contingut del seu mòbil per seguretat al tenir informació sensible. L’endemà que l’Alt Tribunal rebutgés anul·lar el seu nomenament, García Ortiz va comparèixer davant del magistrat Ángel Hurtado com a imputat per un delicte de revelació de secrets. En el seu interrogatori no va contestar al jutge ni a les acusacions. Només ho va fer a l’Advocacia de l’Estat, que exerceix la seua defensa, en tant que la Fiscalia no va preguntar al considerar que no s’ha resolt sobre la nul·litat de l’escorcoll del seu despatx.

El jutge investiga si ell i la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez –citada avui–, van filtrar els correus que el fiscal Julián Salto es va intercanviar amb el lletrat de González Amador, especialment un en el qual l’advocat reconeixia en nom del seu defensat la comissió de “dos delictes contra la Hisenda Pública per l’Impost de Societats, 2020 i 2021”. García Ortiz va negar haver facilitat cap d’aquests correus a ningú de la Fiscalia, ni a periodistes, ni a l’entorn del Govern central o al mateix Govern de l’Estat i va rebutjar tenir constància que la filtració es produís des de la Fiscalia General. García Ortiz també va justificar el seu canvi de mòbil i l’esborrament de tots els missatges de l’anterior una setmana després que el jutge obrís causa contra ell. Va explicar que des que està a la Fiscalia General ha canviat sis vegades de dispositius mòbils i que concretament tocava el canvi el 23 d’octubre, una setmana abans que s’ordenés l’escorcoll del seu despatx. També va assenyalar que habitualment esborra contingut dels seus dispositius per seguretat i al ser una obligació legal. El fiscal general, que considera nul·la la instrucció perquè vulnera el seu dret de defensa, estima que el jutge està “predeterminat” per valorar els fets i va denegar diligències d’investigació necessàries per aclarir-los. Entre les qüestions que creu que afecten els seus drets, García Ortiz va argumentar, per exemple, l’escorcoll del seu despatx ordenat pel jutge, que considera una entrada invasiva de drets fonamentals sense precedents. Va dir que desconeix el resultat de totes les diligències practicades i que no pot exercir amb garanties la seua defensa perquè no està definit l’objecte del procés.

González Amador acusa el cap dels fiscals de voler boicotejar la causa

La representació d’Alberto González Amador, la parella d’Isabel Díaz Ayuso, va acusar ahir el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, d’haver-se convertit “en el principal enemic de la funció jurisdiccional” del Tribunal Suprem, buscant “boicotejar l’actuació” del jutge que l’investiga fent ús del seu càrrec. Així s’expressa el lletrat en un escrit en el qual s’oposa al recurs de García Ortiz i la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, contra la interlocutòria per la qual l’instructor els citava com a investigats.D’altra banda, els populars van tornar ahir a acusar el fiscal general de posar el Ministeri Públic “al servei de l’estratègia de Pedro Sánchez” i va demanar la seua dimissió.Per la seua part, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va defensar la seua vàlua i integritat i va lamentar que es miri “el dit” i no “la lluna” amb els suposats delictes tributaris comesos per la parella de Díaz Ayuso.