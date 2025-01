Trump veta el tractament de canvi de sexe per als menors de 19 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels EUA, Donald Trump, va complir dimarts una altra de les seues promeses de campanya al firmar una ordre executiva que prohibeix el tractament de transició de gènere i cirurgies a menors de 19 anys, la qual cosa considera una “mutilació sexual”.

Així mateix, va firmar un memoràndum per habilitar 30.000 llits a la base naval de Guantánamo (Cuba), per detenir els “pitjors criminals estrangers il·legals que amenacen el poble nord-americà”. “Alguns d’ells són tan dolents que ni tan sols confiem que els països els retinguin, perquè no volem que tornin. Els enviarem a Guantánamo”, va sentenciar.

D’altra banda, Robert F. Kennedy, el nominat per Trump per liderar el departament de Salut dels EUA, va negar davant d’un comitè del Senat que sigui un antivacunes, encara que va arribar a vincular-les fins i tot amb l’Alemanya nazi.