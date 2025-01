La UE presenta la seua doctrina per competir amb la Xina i els EUA

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va presentar ahir la seua estratègia per donar preferència al Made in Europe i impulsar la contractació pública d’empreses europees per fer front a competidors com la Xina o els EUA, que “es beneficien de condicions desiguals, subvencions poc transparents o polítiques de suport que provoquen un excés de producció estructural”.

Així mateix, aquest pla per impulsar la competitivitat de la UE és la primera mesura de pes del segon mandat de la política alemanya, un full de ruta que es basa en les recomanacions de l’informe temàtic elaborat per l’exprimer ministre italià Mario Draghi, però que li falta pressupost per portar a terme mesures concretes, sinó que esbossa, en línies generals, les seues intencions per a l’actual legislatura.

Un dels objectius del que Von der Leyen va batejar com a “Brúixola per a la Competitivitat” és presentar una revisió de l’actual directiva de contractació pública al llarg del pròxim any 2026 que afavoreixi les empreses europees en sectors que la UE va considerar crítics, com la intel·ligència artificial (IA), els materials crítics i avançats, les tecnologies netes o la robòtica, entre altres.

D’altra banda, DeepSeek, el “ChatGPT xinès”, va continuar ahir en el punt de mira, després que la Casa Blanca afirmés que “investiga” les seues implicacions de seguretat, després que empreses com OpenAI denunciessin la seua competidora per violacions de patents i a la mateixa Xina el gegant Alibaba llancés un model d’intel·ligència artificial que assegura superar “gairebé totalment” el de la competència.

Brussel·les dona per fet que l’OTAN augmentarà la despesa en Defensa

El comissari europeu de Defensa, Andrius Kubilius, va assegurar ahir que els membres de l’OTAN elevaran el compromís de despesa en Defensa “almenys” al 3 per cent del PIB, afirmant que el motiu per augmentar la despesa és la inestabilitat creada pel president rus, Vladímir Putin, i no l’exigència del nou president nord-americà, Donald Trump.Espanya se situa a la cua amb l’1,28% de despesa i ha manifestat que espera arribar al 2% el 2029.