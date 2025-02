Trump afirma que els EUA prendran el control de Gaza i expulsaran els palestins

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Donald Trump ha plantejat aquest dimarts una controvertida proposta durant una trobada amb el primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, a la Casa Blanca: la deportació permanent de tota la població palestina de la Franja de Gaza. L’expresident nord-americà suggereix resituar aproximadament 1,8 milions de gazians en països veïns, principalment a Jordània i Egipte, malgrat el rebuig explícit d’aquestes nacions.

"La meua esperança seria que poguéssim fer alguna cosa realment bona, alguna cosa realment positiva, perquè no volguessin tornar", va declarar Trump des del Despatx Oval juntament amb Netanyahu. L’exmandatari va descriure Gaza com "un lloc de demolició" i "un infern", argumentant que "ningú no pot viure allà" després d’analitzar fotografies del territori després dels enfrontaments amb Israel.

La iniciativa de Trump representa un gir significatiu en la política nord-americana cap al conflicte israelianopalestí. L’expresident va especificar que el seu pla contempla el reassentament de "tots" els habitants de Gaza, estimant una xifra "entre 1,7 i 1,8 milions de persones". Aquesta proposta ha estat categòricament rebutjada per Jordània, Egipte, Emirats Àrabs Units, Qatar, l’Aràbia Saudita, l’Autoritat Palestina i la Lliga Àrab.

La reunió marca la primera vegada que Netanyahu surt d’Israel des que la Cort Penal Internacional va emetre una ordre d’arrest en contra seu al novembre. També representa la primera partit de Trump amb un líder estranger des de l’inici del seu segon mandat. Durant la sessió, ambdós mandataris van abordar temes crucials com el futur de Gaza, la potencial normalització de relacions entre Israel i l’Aràbia Saudita, i les tensions creixents amb l’Iran.

La comunitat internacional ha respost amb escepticisme a la proposta. Els països àrabs han reiterat la seua negativa a acceptar el reassentament massiu de palestins, considerant-ho una violació del dret internacional i del dret al retorn. No obstant, Trump es va mostrar optimista: "Crec que Jordània i Egipte ho faran. Sé que diuen que no els acceptaran, però jo dic que sí que ho faran".