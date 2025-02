Acusen Fernández Díaz de la intervenció de la BPA

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El que va ser conseller delegat de la Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel va assenyalar ahir l’exministre de l’Interior popular Jorge Fernández Díaz com a organitzador del conegut com a vessant andorrà de la denominada operació Catalunya, però també va deixar caure la sospita que el llavors president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va impulsar el procés per a la intervenció de la seua entitat.

Així ho va dir durant la compareixença davant de la comissió del Congrés que investiga la trama policial suposadament impulsada pel Govern del PP contra l’independentisme català, a la qual el compareixent acusa d’haver intentat, l’any 2014, obtenir dades sobre comptes bancaris de polítics sobiranistes. Segons va explicar, com que no les van aconseguir, van acabar propiciant la intervenció tant de la BPA com de la seua filial espanyola, el Banc de Madrid.

L’exconseller del BPA va relatar al Congrés “coaccions i amenaces” de la ‘policia patriòtica’

Miquel va dir tenir “acreditat” que “qui organitzava per activa i per omissió el funcionament d’aquesta corruptela parapolicial era Fernández Díaz”. “Però molt em temo que la presència de Rajoy a Andorra el gener del 2015 va ser determinant perquè el procés s’iniciés”, va afirmar. El compareixent va denunciar les “coaccions” i “amenaces” que ell, els seus socis i la plantilla del banc van patir a mans d’una trama “politicoparapolicial” i que es “va carregar un grup bancari amb més de 50 anys d’històries i 700 empleats”. L’exconseller del BPA, que va estar dos anys en presó preventiva, sospita que aquesta trama “segurament es va gestar molt a prop” del Congrés “en mans d’alguns policies que ho farien tot per Espanya” i que estaven “dirigits per uns polítics sense escrúpols ni moral”.

Després de la seua declaració, la comissió va decidir citar per al 5 de març Fernández Díaz i Rajoy. La comissió, impulsada per Junts i recolzada pel PSOE i la resta de socis del Govern central, va arrancar a mitjans d’octubre amb la compareixença de l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez.