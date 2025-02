Pedro Sánchez descarta de ple un avançament electoral

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van convocar ahir els seus respectius grups parlamentaris del Congrés, el Senat i el Parlament Europeu just el dia en què les dos cambres començaven els seus plens ordinaris, per definir la seua estratègia davant dels propers mesos.

En la seua reunió, Sánchez va assegurar que no hi haurà avançament electoral, alhora que va animar els parlamentaris socialistes a “no perdre l’objectiu i l’horitzó” i “perseverar”.

Sánchez i Feijóo han reunit els seus diputats i senadors en l’arrancada del curs parlamentari

“Estem al mig de la marató”, va afirmar en la seua intervenció, per asseverar al seu torn que el PSOE tornarà a vèncer a les urnes, en què obtindrà “més governs municipals, autonòmics i un govern progressista al capdavant del país”.

En aquest sentit, va dir que l’Executiu ha escomès una “modernització social, econòmica, mediambiental” que “no té parangó en la història democràtica recent del nostre país”, malgrat que també va reconèixer que encara “queda molt per fer”.

“Estem al mig de la marató, ho saben bé alguns corredors que tenim en el grup parlamentari, (ara és) quan cal mirar al capdavant, no perdre l’objectiu i l’horitzó i perseverar”, va afegir, perquè els socialistes continuaran governant “fins al 2027”.

Gairebé alhora però en una sala diferent del Congrés, Alberto Núñez Feijóo reclamava als seus una “oposició sense treva” davant del Govern central “decadent”, “en declivi” i “desesperat” de Pedro Sánchez, que, segons va dir, ha portat “més lluny que ningú el llindar de l’escàndol en la societat espanyola” amb els seus “problemes judicials”.

“I no n’hi deixarem passar ni una. Per què? Perquè estem defensant la democràcia i l’Estat de Dret al nostre país. Però evidentment no podem deixar que el Govern deixi de delinquir per fer una activitat política alternativa”, va assegurar en aquest sentit Feijóo en la reunió plenària dels grups parlamentaris del PP celebrada al Congrés dels Diputats.