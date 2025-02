Almenys 30 ferits en un atropellament a Múnic a deu dies de les eleccions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un atropellament, investigat com un possible atemptat, va deixar ahir almenys 30 ferits, alguns d’ells greus, a la ciutat alemanya de Múnic, mentre que el presumpte autor, un sol·licitant d’asil afganès de 24 anys, va ser detingut. El vehicle va envestir una manifestació d’empleats públics al centre de la capital de Baviera. El cotxe es va atansar per la cua de la marxa, va esquivar els vehicles policials i va atropellar la multitud. El primer ministre bavarès, el conservador Markus Söder, va afirmar que les autoritats creuen que es tracta d’un atemptat. Per la seua part, el canceller alemany, el socialdemòcrata Olaf Scholz, va demanar que la justícia actuï amb tot el pes de la llei contra l’autor, que “ha de ser castigat i abandonar després el país”.

Aquest nou atemptat no només es produeix en vigílies de la Conferència de Seguretat de Múnic, a la qual assisteixen a partir d’avui representants de governs de tot el món, sinó també a 10 dies de les eleccions. Després que al desembre un refugiat saudita matés cinc persones a l’envestir un mercadillo nadalenc a Magdeburg, el mes passat un afganès va matar dos persones, una d’elles un nen, a Aschaffenburg. Aquest últim atac va sacsejar la campanya electoral entorn de la política migratòria.