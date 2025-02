Moncloa desacredita la declaració d'Houli

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern central va dir ahir no donar cap credibilitat a les declaracions que Mohamed Houli, condemnat a més de quaranta anys de presó pel seu paper en els atemptats del 2017 a Barcelona i Cambrils, va fer dijous davant de la comissió d’investigació del Congrés sobre el 17A. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va afirmar que donar credibilitat a delinqüents “no és un bon camí”. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va apuntar en la mateixa direcció. “Jo no faria gaire cas a cap de les manifestacions d’un terrorista condemnat”, va afirmar. “Tot demòcrata ha d’estar convençut que l’única veritat és la veritat judicial.” Houli va declarar davant de la comissió que “el CNI tenia coneixement de les intencions que tenia l’imam” de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, i tanmateix la intel·ligència espanyola “va permetre que vingués i ens mengés el cap”. Amb tot, ambdós van esquivar les crítiques del PP pel fet que el PSOE va permetre amb el seu vot la compareixença d’Houli al Congrés.

Per la seua part, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que també va asseverar que no donen “cap credibilitat” a les paraules d’Houli, va demanar a la presidenta d’aquesta institució, Francina Armengol, que posi el seu càrrec a disposició i dimiteixi després de “prestar” la Cambra Baixa com a “caixa de ressonància de les fantasies d’un islamista condemnat”.

D’altra banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, que “encapçali l’exigència” perquè se sàpiga tota la veritat sobre els atemptats del 17A. Per als juntaires hi ha “massa mostres” que apunten a una possible vinculació de l’imam de Ripoll amb el CNI i consideren que ni el Govern espanyol ni el català “poden callar”. “S’ha de conèixer la veritat”, va dir Turull.