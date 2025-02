Montero assegura que l'SMI ha de tributar per ser un “sou digne”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta primera del Govern espanyol i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va defensar ahir que només “escassament un 20%” dels perceptors del Salari Mínim Interprofessional (SMI) hagin de tributar per l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) després de la pujada d’aquesta remuneració acordada pel Consell de Ministres.

Va advertir que l’adaptació de l’IRPF a la pujada de l’SMI a 1.184 euros mensuals per 14 pagues suposaria una minva de recaptació que podria rondar entre els 1.700 i 2.000 milions d’euros.

Fruita amb Justícia Social rebutja que el sector agrari quedi al marge de les 37,5 hores

La vicepresidenta va defensar que amb un import “tan exigu” com un de 735 euros mensuals, “tenia sentit” que l’SMI “s’acompanyés d’una total exempció fiscal i es tractés com si fos una renda d’inserció o un ingrés mínim vital”, però el Govern central el que persegueix amb les seues pujades és que el salari mínim sigui “digne” i no equivalgui a un de subsistència. Per això, va advocar per fer “pedagogia” per no incórrer en el “populisme fiscal”.

En aquest sentit i preguntada per les crítiques de la vicepresidenta primera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va dir que no volia entrar en polèmiques amb la seua companya de gabinet, si bé va insistir a remarcar que l’informe del comitè d’experts que ha assessorat l’Executiu de coalició entorn d’aquesta pujada ja contemplava la tributació per l’IRPF per a una part dels beneficiaris del salari mínim, i va dir que no tenia “cap dubte” que Díaz haurà llegit l’esmentat document “de la A a la Z”.

Junts amenaça de tombar la reducció de jornada

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va afirmar ahir que han obert negociacions amb Sumar sobre la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores, però va avisar que “estem més a prop del no” que de la tramitació parlamentària.Turull va titllar la reducció de la jornada a 37,5 hores de “tret al peu a la negociació col·lectiva” i va criticar que no es té en compte, segons el seu parer, els seus efectes en petites i mitjanes empreses. Va lamentar que hi ha col·lectius en els quals no hi ha tants treballadors com per poder cobrir les 37,5 hores i va afirmar que la mesura “genera molts més perjudicis que beneficis”.En aquest sentit, va defensar que Junts està “més en la línia de millorar els sous dels catalans que en la línia de treballar menys”. “Veurem les negociacions com van”, va afirmar Turull, que va avançar que defensaran les empreses i millores salarials per als treballadors.Respecte a la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), va apuntar que ha de ser d’acord amb el cost de la vida, en les seues paraules, i va agregar: “Un català pot comprar molt menys que amb el mateix sou a Extremadura.”Fruita amb Justícia Social va rebutjar ahir que el sector agrari quedi al marge de la reducció de jornada, com demana Asaja Lleida.