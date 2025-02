Hamas allibera tres ostatges en el sisè canvi amb Israel des de la treva

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de dies d’incertesa amb l’amenaça de Hamas de suspendre el canvi d’ostatges per presos per violacions de l’alto el foc per part de les autoritats israelianes, el grup islamista i Israel van portar a terme finalment ahir el que s’havia promès: la posada en llibertat de tres captius israelians i 369 presoners palestins. Es tracta del sisè canvi de l’acord de treva assolida entre les dos parts el passat 15 de gener, amb el qual ja s’han posat en llibertat 24 dels ostatges segrestats per Hamas a Gaza i 985 palestins.

El grup islamista va alliberar a primera hora els tres ostatges –l’israelià d’origen argentí Iair Horn, el russoisraelià Alexander Trufanov i Sagui Dekel-Chen, d’ascendència nord-americana– en una cerimònia celebrada a la devastada localitat de Khan Yunis del sud de Gaza, sobre un escenari on es llegien frases com “no hi haurà migració, excepte a Jerusalem”, en al·lusió al pla del president nord-americà, Donald Trump, de deportar els gazians a altres països. Just abans de ser posats en mans de la Creu Roja per ser transportats a territori israelià, els milicians van donar un micròfon a cadascun dels ostatges, que van demanar en hebreu que es compleixin totes les fases de la treva.

Poc després Israel va alliberar de les seues presons els 369 reclusos palestins compresos en el canvi: 333 d’ells rumb a la Franja de Gaza, 25 de deportats a Egipte i d’allà a altres països com Turquia, el Pakistan o Malàisia, 9 a Ramallah (Cisjordània) i dos a Jerusalem Est.

Després dels alliberaments, Trump va compartir un missatge en xarxes celebrant l’estat de salut dels ostatges –que mostraven un aspecte saludable a diferència dels entregats la setmana passada– i que Hamas fes marxa enrere en la seua amenaça, i afirmant que els Estats Units recolzaran el que decideixi fer Israel passat el termini, després que el magnat amenacés amb un “infern” a Gaza si no alliberaven “tots” els ostatges.