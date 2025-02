El Consell de Política Fiscal aprova la quitança de deute malgrat que el PP planta la reunió

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) va aprovar ahir la proposta de condonar 83.252 milions d’euros de deute a les comunitats autònomes en una votació en què només van participar els territoris socialistes, ja que les dotze governades pel PP van abandonar la reunió com a protesta pel que consideren un “pagament del PSOE als seus socis independentistes”, després d’haver pactat la mesura amb ERC.

Aquest gest va enfadar la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que va acusar les comunitats autònomes governades pel PP de “deslleialtat”, “covardia” i “deixadesa de funcions”. “Els consellers d’Economia han preferit aixecar-se abans que quedar retratats i votar en contra d’una mesura que ells mateixos havien demanat”, va asseverar Montero, que va carregar contra els representants populars per absentar-se de la trobada amb una “actitud infantil” i “total falta de sentit d’Estat” malgrat que són els territoris més beneficiats per la mesura. Minuts abans, la consellera catalana, Alícia Romero, va titllar el gest dels populars de “falta d’educació, de respecte i d’institucionalitat”.

Montero va assegurar que aquesta condonació de deute permetrà estalviar entre 6.500 i 7.000 milions d’euros en interessos a les comunitats autònomes, de manera que va acusar de “buscar excuses” a les regions que diuen que la condonació no afectaria aquest concepte. Amb la condonació, el deute, com a tal, no desapareix, sinó que s’assignarà al Tresor espanyol. En el cas de Catalunya, això significa que la Generalitat s’estalviarà els interessos de 17.000 milions.

L’aprovació d’aquesta proposta només necessitava el vot d’una sola comunitat autònoma, malgrat el rebuig de les regions del PP, ja que Hisenda compta amb la meitat dels vots en aquest fòrum multilateral i Castella-la Manxa, Astúries i Catalunya van avalar la mesura. Ara s’haurà de materialitzar a través d’una llei orgànica, que se sotmetrà a la votació del Congrés i el Senat, on el PP compta amb majoria absoluta i podria dilatar la tramitació. La llei orgànica suposa que el Govern central necessita la majoria absoluta de les Corts.

Ara bé, el ministeri té intenció d’obligar totes les comunitats a “retratar-se si volen beneficiar-se del perdó del deute”, i és que la condonació de deute que proposa el Govern estatal és “voluntària”, per la qual cosa cada territori l’haurà de sol·licitar formalment.

Així ho va manifestar ahir en un apunt a X en què va recalcar que Junts sempre ha reclamat la condonació de tot el deute: “Continuem mantenint que l’administració catalana s’ha d’alliberar de tot aquest problema que l’Estat li va carregar a sobre.”

“Quina part d’aquest plantejament porta determinats periodistes o portaveus polítics a dir que Junts no vol que la Generalitat pagui menys deute? Per cert, han donat explicacions de la raó per la qual es perdona el 50% de deute a Andalusia i només el 20% a Catalunya?”, va preguntar.

Segons la seua opinió, el problema de finançament de Catalunya és el sistema mateix, que qualifica d’injust i insuficient.

Puigdemont: “És millor que es perdoni una part que res”

El president de Junts, Carles Puigdemont, va assegurar sobre l’acord per a la condonació d’una part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) que el fet “que ara es perdoni una part és millor que no se’n perdoni cap”.