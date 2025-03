Catalunya gestionarà les devolucions d’estrangers, amb els Mossos a les fronteres

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El PSOE i Junts van registrar ahir conjuntament una proposta de llei orgànica de delegació de competències en matèria d’immigració perquè la Generalitat pugui gestionar-les. La nova llei contempla que Catalunya gestioni les devolucions d’estrangers que tinguin prohibició d’entrada, per la qual cosa els Mossos d’Esquadra col·laboraran en el control fronterer amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, amb els quals també compartiran la seguretat de ports, aeroports i zones crítiques de cooperació.

Els Mossos assumiran també la “prevenció, persecució, protecció i assistència” a les víctimes de tràfic i explotació. Per a això, es contempla la incorporació de 1.800 nous agents.

La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, va assegurar que el Govern espanyol no cedirà el control de fronteres a Catalunya amb la delegació de competències sobre immigració, malgrat que la Generalitat sí que podrà executar o proposar expulsions. “Diferenciaria dos tipus de situacions: aquells procediments en matèria d’expulsió en els quals no és necessari un expedient, la Generalitat, basant-se en la normativa d’Estrangeria, podrà expulsar en aquestes situacions. M’estic referint, per exemple, a persones que tinguin prohibida l’entrada al nostre país, en aquest cas és un dels supòsits. En els casos en els quals es requereixi un expedient, la Generalitat podrà proposar”, va concretar.

Carles Puigdemont va celebrar l’acord, ja que representa l’assumpció de qüestions que són “competències que normalment exerceixen els estats”, la qual cosa assegura que Catalunya estarà ara “molt més preparada per al seu futur com a nació”.

Ara bé, el líder de Junts per Catalunya va afirmar que si bé la desconfiança cap al PSOE ha “disminuït” gràcies a aquest acord, és “atrevit” parlar sobre els pressupostos generals de l’Estat: “No barregem carpetes.” Puigdemont va comparèixer de manera telemàtica a la seu de JxCat juntament amb el secretari general del partit, Jordi Turull, i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, després de l’acord, que arriba arran que Junts retirés la qüestió de confiança al president del Govern central, Pedro Sánchez. “És un punt de compliment del que feia molt temps que estava acordat (...) i per tant no canvia res, simplement posa al dia una carpeta que estava en números vermells. Però hi ha altres carpetes i estan en números vermells”, va advertir.

ERC troba una “bona notícia” l’acord sobre immigració perquè “com menor sigui la presència de l’Estat, millor”.

Pel seu costat, el president, Salvador Illa, va afirmar que les competències sempre seran exercides amb el màxim rigor i responsabilitat en un discurs a la Sindicatura de Comptes.

❘ madrid ❘ El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va titllar ahir el president del Govern central, Pedro Sánchez, d’“estaquirot” després que PSOE i Junts hagin arribat a un acord per a la delegació de competències en matèria d’immigració. Al seu entendre, aquest pacte és una “humiliació” perquè suposa “desmantellar” l’Estat.

“Tenim un president del Govern d’Espanya que és un estaquirot, un espantall que el posa i el treu l’independentisme de Junts”, va declarar en un una atenció als mitjans abans de la seua visita al Mobile World Congress (MWC) a l’Hospitalet de Llobregat.

Feijóo va titllar aquest pacte textualment de doble “humiliació”, perquè és una competència exclusiva de l’Estat i perquè es pacta fora d’Espanya: “La mateixa nota de premsa del PSOE parla que això s’ha negociat a Brussel·les”.

Per la seua part, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, va acusar Sánchez de ser un “ninot del separatisme” i va avisar que els serveis jurídics del PP ja analitzen aquest acord per actuar perquè “està fora de la Constitució”.

Per un altre costat, la secretària general de Podem, Ione Belarra, va advertir el PSOE que manté el seu rebuig inicial sobre la proposició de llei per transferir competències d’immigració a Catalunya, malgrat que va matisar que només s’obre a dialogar amb els socialistes sobre aquesta mesura si aprova primer al Congrés la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per regularitzar migrants i li aporta “garanties” que la formació de Puigdemont no aprofitarà aquesta delegació per fer polítiques “racistes”.

Tanmateix, els sindicats de la Policia Nacional i les associacions professionals de la Guàrdia Civil van reaccionar majoritàriament criticant amb duresa l’acord de PSOE i Junts, posant el focus en la gestió del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a l’afirmar que es tracta d’una “cessió il·legal” de competències exclusives de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Suport dels sindicats de Mossos i crítiques dels de Policia

El sindicat Sap-Fepol veu molt positiu el traspàs de competències als Mossos d’Esquadra, sempre i quan aconsegueixi garanties, de forma “gradual” i realista i que vingui acompanyat d’un pla estratègic. Es preveu augmentar fins a 26.800 els agents de cara al 2032.

El Govern basc analitzarà demanar també les competències

El Govern basc analitzarà l’acord entre el PSOE i Junts per a la delegació a Catalunya de competències sobre immigració i, si ho estima “convenient”, estudiarà la possibilitat de “demanar noves competències” en aquesta matèria al Govern central, segons va explicar la portaveu de l’Executiu autonòmic, María Ubarretxena. La també consellera d’Autogovern va explicar que desconeixia els “detalls” de l’acord entre el PSOE i Junts. En tot cas, va manifestar que l’Executiu basc observa aquest pacte “amb gran interès” i que té la intenció d’analitzar-ne els continguts per veure si “podria ser interessant” acordar mesures similars per a Euskadi.