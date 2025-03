Paneque, sobre les incidències a Rodalies: “Busquem solucions amb urgència i celeritat per normalitzar el servei”

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Habitatge, i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que treballen amb “urgència i celeritat” per normalitzar el servei de trens “al més aviat possible”, després d’una setmana de complicacions diàries. Aquest divendres una incidència a l'R2sud a Bellvitge ha obligat a evacuar els passatgers per la via amb l'ajuda dels Mossos i els Bombers. Segons Paneque, la xarxa pateix “un problema claríssim que és la desactualització de les infraestructures” i els efectes de les noves inversions no es notaran fins d’aquí a dos anys com a mínim. “Ens hem trobat la casa amb moltes deficiències, ens hem trobat una casa on hem de fer moltes reformes”, ha dit en una entrevista a ‘Catalunya Ràdio’.