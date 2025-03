Brussel·les avala enviar immigrants a camps de deportació externs

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha ofert finalment als governs europeus l’encaix legal necessari per replicar el model del Govern italià de Georgia Meloni per externalitzar els centres de deportació a tercers països, si bé Brussel·les estableix una línia roja perquè cap migrant no sigui traslladat a aquestes instal·lacions fora de la Unió Europea fins que s’hagi dictat una ordre definitiva d’expulsió.

“Hem de ser ferms i assertius en el nostre plantejament, sense deixar de ser fidels als valors europeus de justícia i drets fonamentals”, va defensar ahir la vicepresidenta de Seguretat i Democràcia, Henna Virkkunen, al presentar els detalls de la proposta de Brussel·les, que ha de ser encara negociada entre els Vint-i-set i l’Eurocambra abans de ser adoptada.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja va prometre al desembre als caps d’Estat i de Govern de la UE que buscarien la “millor manera d’introduir en el marc jurídic” l’establiment dels hubs en països tercers, tenint en compte tant la seua dimensió legal com l’operativa i financera, “respectant alhora els drets fonamentals”. Aquest format va ser defensat per una gran majoria de països com una “solució innovadora” per accelerar els retorns, encara que alguns com Espanya van deixar clar que no veu amb bons ulls aquesta opció, per dubtes sobre eficàcia i legalitat.

En aquest context, Brussel·les estableix diverses línies roges que diferenciaran el model que Meloni ha acordat amb Albània però que la justícia italiana ha paralitzat en diverses ocasions per transferir a aquest centre de retenció migrants acabats de rescatar en alta mar, sense arribar a tramitar les seues peticions d’asil a Itàlia.

La proposta afirma que el sistema haurà d’incloure “fortes condicions de protecció” per als retornats, per exemple que existeixi una ordre d’expulsió definitiva i que els acords “bilaterals o a nivell europeu” per establir els centres de deportació només puguin firmar-se amb països que “respecten els estàndards internacionals” en matèria de Drets Humans i dret internacional.