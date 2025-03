Puente demana perdó i nega desinversió en Rodalies

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El ministre de Transport, Óscar Puente, va demanar ahir disculpes per les incidències de les últimes setmanes a Rodalies de Catalunya, encara que va voler “desmentir rotundament” que això sigui per falta d’inversió: “Físicament no hi podem invertir més perquè no es poden fer més obres alhora.” Així es va pronunciar el ministre en la sessió de control del Senat al ser interpel·lat per Junts i ERC sobre el “caos” del servei.

Segons Puente, des del 2018 l’Estat i Renfe han executat 2.482 milions a la xarxa ferroviària convencional a Catalunya. “No és un problema de falta d’inversions, en aquest moment la major part dels problemes els tenim perquè estem executant obra”, va asseverar el ministre, que va insistir que l’Executiu no pot invertir ni “fer més”.

Mentrestant, ahir van tornar a registrar-se incidències. Les línies R7 i R8 van ser tallades fins ben entrada la tarda per una incidència que afectava la senyalització entre Cerdanyola Universitat i Cerdanyola del Vallès. A més, també es van produir retards en les línies R4, R2 i R11.

Per la seua banda, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va assegurar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, “atendrà totes les peticions de compareixença” que presentin els grups parlamentaris sobre les incidències a Rodalies.