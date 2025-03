Triomf de l’independentisme moderat a Groenlàndia

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El resultat de les eleccions groenlandeses, celebrades dimarts sota la pressió dels Estats Units per aconseguir aquest territori autònom danès, va ser una aposta pel canvi i l’independentisme més moderat de l’illa amb Dinamarca, amb una caiguda dels partits tradicionals.

L’inesperat triomf del liberal Demokraatit recolza la idea de construir un procés sòlid sense data definida per a una hipotètica separació de Dinamarca, idea a la qual donen suport la majoria de forces parlamentàries i de la població. Però la gran pujada dels independentistes més radicals del Naleraq, que seran la segona força a l’Inatsisartut (Parlament), pot exercir també pressió en les relacions amb Dinamarca.

El Demokraatit va passar de ser la quarta força amb el 9,1 per cent dels vots i tres escons a tenir el 29,9 per cent i deu mandats parlamentaris, convertint-se en el primer partit no “històric” en la política groenlandesa a guanyar uns comicis en gairebé mig segle d’autonomia.

“Volem estendre la mà a tothom. Vivim en un temps en què hem d’estar junts. Estem oberts a parlar amb tots els partits i buscar la unió”, va afirmar el seu líder, Jens-Frederik Nielsen, a la televisió pública groenlandesa KNR.

En la nit electoral, Nielsen va advocar també per una línia “tranquil·la” cap als Estats Units, encara que a la campanya va criticar la falta de “respecte” del president nord-americà, Donald Trump, a aquesta illa àrtica d’una mica menys de 57.000 habitants.

La idea d’una independència pas a pas xoca amb la del Naleraq, que vol activar ja les negociacions amb Dinamarca, encara que ambdós partits coincideixin en polítiques econòmiques.

Sigui quina sigui la forma del nou govern autonòmic, sembla probable que hi hagi algun tipus de negociació amb Copenhaguen per redefinir la relació entre Groenlàndia i Dinamarca, que integren amb les illes Fèroe la denominada Mancomunitat del Regne.