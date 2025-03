Paneque veu compatible el traspàs de Rodalies i els drets laborals

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va assegurar ahir que el nou operador de Rodalies “no ha d’obstaculitzar en cap cas” els drets “laborals, ni socials ni de mobilitat” dels treballadors. “Creiem que això és absolutament compatible”, va afirmar en declaracions a TV3. Paneque va fer aquestes afirmacions en plenes negociacions entre el Govern espanyol i els sindicats per intentar frenar les jornades d’aturades totals i parcials previstes a partir de demà i que en aquesta primera jornada afectarien almenys deu trens de Lleida. L’aturada s’estendrà els pròxims 19, 24, 26 i 28 de març i 1 i 3 d’abril.

Així, per evitar la vaga, l’Executiu ha plantejat la possibilitat que el nou operador de Rodalies s’ubiqui dins del grup Renfe “amb respecte i garantia dels drets laborals”. Les negociacions van continuar ahir després que aquest divendres acabessin sense acord, però al tancament d’aquesta edició no havia transcendit informació sobre com aquestes avançaven.

La consellera va recordar que en el pacte per al traspàs es va acordar que el nou operador sigui una empresa amb un consell paritari, “amb una presidència triada per la Generalitat amb vot de qualitat”. “Aquest és un marc que ni els sindicats no posen en dubte”, va remarcar.

Per la seua part, el secretari de Comunicació d’ERC, Isaac Albert, va reclamar no “contraposar” els drets dels usuaris de Rodalies i els dels treballadors de Renfe i Adif. En declaracions des del 30 Congrés d’ERC a Martorell, va subratllar que la trobada està “absolutament a favor de garantir els drets dels usuaris de Rodalies i dels treballadors de Renfe”.

Així mateix, va asseverar que el traspàs serà efectiu i continuaran treballant en reunions sobre el tema: “L’acord està firmat. És clar i inequívoc i no està en qüestió.”

Mentrestant, des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, va afirmar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, “mai” resoldrà el problema de Rodalies, ni el conjunt dels problemes de Catalunya, perquè “la seua màxima és no molestar Pedro Sánchez” ni el PSOE. Així, el va acusar de moure’s només “quan es desgasta el seu partit”.