El PSOE manté l’avantatge sobre el PP, segons el CIS

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El PSOE conserva l’avantatge de 5,3 punts sobre el PP en l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), que recull una pujada idèntica per als dos principals partits, d’1,1 punts, mentre que Vox es deixa 1,6 punts en estimació de vot. L’enquesta, feta entre el 28 de febrer i el 7 de març, dies marcats pels plans europeus per augmentar la despesa en defensa, l’acord entre PSOE i Junts per delegar a Catalunya les competències d’immigració i les denúncies per assetjament contra el cofundador de Podem Juan Carlos Monedero, dona als socialistes el 34,5% dels sufragis; seguits dels populars, amb el 29,2%; i de Vox, amb l’11,7%. En quart lloc, Sumar puja fins al 7,6% de vot estimat, mentre que Podem en perd 0,6 (3,8%) i S’ha Acabat la Festa creix fins a situar-se en l’1,9%. Respecte als partits catalans, ERC aconseguiria l’1,7% dels sufragis i Junts l’1,4%.

A més, el CIS situa l’habitatge com a primera preocupació dels espanyols (28,4 per cent), seguida de la crisi econòmica i l’atur (20,4 per cent). D’altra banda, la immigració figura en tercera posició amb un 18,8 per cent de mencions, pujant 2,3 punts.

Per la seua part, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va posar ahir Catalunya com a exemple que la llei d’habitatge funciona i frena els preus allà on s’aplica.