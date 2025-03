Deu anys de la tragèdia de Germanwings: cerimònia sòbria al lloc de l’accident

Publicat per agencias / redacción Creat: Actualitzat:

Una sòbria i alhora emotiva cerimònia va homenatjar aquest dilluns a les 150 persones que van morir fa deu anys exactament en un vol de Germanwing, estavellat pel seu copilot deliberadament contra una muntanya dels Alps francesos. Entre les víctimes es trobava el veí de Lleida Maurice Yaya Kobina.

Uns 360 familiars i amics de les víctimes, autoritats espanyoles, franceses i alemanyes i la direcció de Lufthansa (la propietària de la ja desapareguda Germanwings) van guardar un minut de silenci a les 10:41 hores, just quan l’aparell que volava de Barcelona a Düsseldorf es va estavellar contra el massís de Trois-Eveques. "Ha estat un moment molt sincer i de gran emoció. S’ha recordat a totes les víctimes. Ha estat una cerimònia sòbria i tranquil·la, reflexiva, de com superar el trauma junts", va declarar a EFE l’ambaixador espanyol a França, Victoriano Redondo Baldrich, el màxim representant d’Espanya en la cerimònia.

Entre les 150 víctimes mortals, entre elles el mateix copilot, Andreas Lubitz, n’hi havia 51 de nacionalitat espanyola, 72 alemanyes i unes altres 15 nacionalitats. El desastre va servir també per a certs canvis en la legislació del sector. Des de 2022, a Espanya un metge pot informar directament a una empresa (per exemple, en aquest cas a l’aerolínia) si diagnostica un problema de salut que pot incidir en l’activitat laboral d’una persona. Lubitz, el copilot, que va estavellar l’aparell tenia una baixa mèdica per problemes psicològics que mai no va entregar a la companyia. "Amb aquest canvi, aquest pilot no hauria volat", va declarar a EFE Cristina Subirats, la mare de la qual va morir en el desastre i que avui és membre de la direcció de l’associació d’afectats pel vol GWI9525.

Un altre canvi impulsat després del desastre és l’obligatorietat que hi hagi de forma permanent almenys dos persones a la cabina del pilot (en el moment de desastre Lubitz es va tancar després que el pilot va sortir per anar al bany). Tanmateix, la presidenta de l’associació, Lourdes Bonet, va assegurar que a la UE es tracta d’una recomanació. "Tot el que no sigui norma d’obligat compliment és difícil que s’executi", va recalcar.

El conseller delegat de Luthansa, Carsten Spohr, va recordar que quan va passar la tragèdia "vam prometre a les famílies que seríem al seu costat en la mesura de les nostres possibilitats. I estem complint aquesta promesa. I complir-la continuarà sent la nostra obligació". Després de les ofrenes florals al cementiri de la petita població de Le Vernet, on reposen restes no identificades de morts, les famílies es van recollir per al minut de silenci per a, posteriorment, pujar a la muntanya Mariaud on es va produir exactament la col·lisió.

Allà hi ha un petit memorial i una terrassa en la qual es pot veure l’exacte lloc del desastre, marcat per un monument esfèric, de cinc metres de diàmetre, anomenat 'Solar orb' (orbe solar), obra de l’escultor alemany Jürgen Batscheider, i que va ser instal·lat el 2017 per retre homenatge a les 149 víctimes de l’acció de Lubitz. La catàstrofe va tenir lloc als estreps dels Alps, a uns 100 quilòmetres al nord-oest de Niça i no molt lluny de la frontera italiana.

El prefecte –delegat del govern– al departament d'Alps Haute Provence, Marc Chappius, va recordar que la catàstrofe "va commocionar al món sencer", abans de reconèixer que "han passat deu anys i el dolor continua encara molt viu. El temps no ha esborrat el dolor".