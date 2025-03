Illa promet millores progressives a Rodalies mentre que l’oposició exigeix dimissions

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reconèixer ahir que el servei de Rodalies “no funciona com caldria”, però va prometre que, gràcies a les obres i inversions que s’hi porten a terme, es notarà “una millora progressiva”, mentre que l’oposició va exigir reprovacions i dimissions. El Parlament va acollir ahir la primera sessió d’un ple monogràfic sobre les reiterades incidències a la xarxa ferroviària de Catalunya, sol·licitat per ERC, Comuns i la CUP i que culminarà demà amb la votació de les propostes de resolució dels grups parlamentaris.

Després de reiterar les seues “disculpes” als usuaris afectats per les incidències, Illa va dir que aviat es notaran les millores, amb les gairebé 200 actuacions en infraestructures, 110 nous trens que entraran en funcionament a començaments del 2026 i un traspàs de Rodalies que ja “no té marxa enrere”. En aquest sentit, va destacar que totes les obres de millora s’estan duent a terme “sense aturar la prestació del servei” i va demanar “confiança” en les actuacions empreses pel Govern.

Després d’Illa, va prendre la paraula la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va detallar els “deu punts febles” de Rodalies. Aquestes debilitats són la falta de material mòbil, de tallers de manteniment, la insuficient capacitat dels túnels de Barcelona, els trams saturats, la falta de personal de conducció i als tallers, la descoordinació en la informació al client, el mal manteniment d’ascensors i escales mecàniques, l’afectació que tenen les obres en curs d’Adif, els problemes en la senyalització i l’augment del vandalisme. “El nombre de trens disponibles en aquests moments és absolutament insuficient”, va admetre la consellera, que va xifrar en un 24% del total els trens que estan fora de servei.

En el seu torn, el diputat de Junts Salvador Vergés va tornar a demanar la dimissió de Paneque i va reivindicar un traspàs integral del servei. “El que volem és fer fora Renfe de Catalunya”, va subratllar Vergés, que va justificar la incorporació d’Eduard Gràcia al consell d’administració de Renfe com un “cavall de Troia”.

La portaveu d’ERC, Ester Capella, per la seua part, va demanar la dimissió dels responsables de Renfe i Adif, així com la reprovació de la consellera Paneque, i va acusar Illa de fer de “para-xocs de la incompetència” de Renfe i Adif. A més va demanar a Junts que “acompanyi” el procés de traspàs integral.

El portaveu dels Comuns, David Cid, va exigir al Govern que situï la xarxa ferroviària com a “única prioritat” en aquest àmbit, i no l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-el Prat.

La diputada del PPC Ángeles Esteller va denunciar, per la seua part, que el traspàs sigui utilitzat per alguns partits com a eina de “confrontació amb l’Estat” i va proposar que el Parlament “reprovi” el ministre Óscar Puente. El portaveu de la CUP, Dani Cornellà, va reclamar constituir un “sistema de control diari” dels horaris de Rodalies. Pel seu costat, la diputada d’Aliança Catalana Rosa Maria Soberana va atribuir les deficiències a Rodalies a l’“autonomisme” i “la submissió política a Espanya”. Vox també va exigir dimissions en el Govern pel “caos”.

Les línies cap a Tarragona i Lleida, les més afectades per incidències

La xarxa de Rodalies i Regionals va patir 553 incidències greus entre principis del 2021 i agost del 2024, un mes abans de les obres de Roda de Berà. D’aquesta forma, se’n va registrar una cada 2,5 dies. Així es desprèn d’una resposta del departament de Territori a una pregunta parlamentària de Junts que inclou les incidències que van afectar més de 10.000 viatgers a Rodalies o més de 1.000 a Regionals. El recompte inclou les incidències en forma d’avaria, imprevistos –com atropellaments, obstacles a la via, robatoris de cable de coure o falta de maquinista– i limitacions temporals de velocitat. La meitat d’incidències greus van ser per avaria en la infraestructura o del tren. Les línies que sumen més jornades amb afectacions van ser les de Regionals que comuniquen Barcelona amb les comarques de Tarragona i Lleida (tenint en compte que una mateixa incidència pot afectar diverses línies alhora perquè comparteixen part del trajecte). Segons les dades que Territori va aportar a la resposta parlamentària a preguntes de Junts, entre els anys 2021 i agost de 2024, l’R12 entre l’Hospitalet de Llobregat i Lleida via Manresa –línia ja desapareguda– va sumar 69 dies diferents amb afectacions, l’R13 entre Barcelona i Lleida per Valls, 259; l’R14 entre Barcelona i Lleida per Tarragona i Reus, 337; l’R15 entre Barcelona i Ribarroja d’Ebre, 369; l’R16 entre Barcelona i Tortosa, 359, i l’R17, entre Barcelona i Port Aventura, 298. La línia amb més dies amb diferents afectacions va ser l’R15, amb 369.

Renfe xifra la puntualitat dels trens en el 93% a Catalunya

Renfe va traslladar ahir al Defensor del Poble que la dada de puntualitat global en el servei ferroviari de Rodalies a Catalunya va ser del 92,89% entre el gener i l’agost del 2024, sent l’R7 la línia que presenta millors dades de puntualitat. Al seu torn, l’empresa pública va reportar un total de 50 incidències en tot el servei durant el període estudiat. Així consta a l’informe anual del Defensor del Poble, publicat ahir, en el qual es detalla que les sis línies que componen la xarxa de Rodalies a Catalunya van ser utilitzades per més de 79 milions de persones, la qual cosa presenta una mitjana d’uns deu milions de viatgers al mes. Per línies, la que presenta pitjors de dades de puntualitat és l’R3 (Hospitalet de Llobregat-Puigcerdà) amb un percentatge de puntualitat del 84,19%, i la que obté els millors és l’R7 amb una puntualitat del 97,58%. Així mateix, va detallar que la incidència més greu va ser la que va tenir lloc el maig del 2024 per una sobretensió derivada del robatori de cable a l’estació de Montcada-Bifurcació.