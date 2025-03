Moncloa veu “una pèrdua de temps” presentar els Comptes sense suports

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va insistir que l’Executiu continua dialogant amb altres forces per tenir nous Pressupostos de l’Estat i va considerar important presentar el projecte “de manera acordada” perquè si no es pot “fer perdre el temps al Congrés i, per tant, als ciutadans”. Després del Consell de Ministres, el titular de Presidència, Félix Bolaños, va dir que la Constitució també regula “amb total normalitat” què succeeix quan no hi ha uns comptes aprovats i va subratllar que hi ha hagut pressuposats prorrogats a Espanya i en moltes comunitats autònomes.

Ambdós ministres van posar èmfasi que els últims pressupostos aprovats, ja prorrogats, van ser dissenyats per l’actual govern “progressista”, són expansius i “estan funcionant extraordinàriament bé per a la nostra economia i per a la nostra societat”.

Per la seua part, la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va sostenir al Senat que continuarà “parlant i dialogant” amb els grups “fins a l’últim minut” per poder portar el projecte de Pressupostos davant de les Corts.

Tot plegat mentre creix la pressió sobre Moncloa perquè presenti uns comptes, des dels partits que sostenen el Govern de l’Estat fins al PP. La vicepresidenta segona, ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va apressar que el Govern central compleixi “la seua obligació”.

La portaveu de Sumar, Verónica Martínez Barbero, va dir que portar un projecte de comptes a la Cambra “mai és una pèrdua de temps”. El coportaveu de Podem, Javier Sánchez Serna, es va mostrar convençut que el Govern espanyol ha renunciat a presentar un projecte, però no per falta de suports sinó per poder escometre “d’amagatotis” un augment de la despesa militar.

El PP, pel seu costat, va recordar a Sánchez el “mandat constitucional” de portar un projecte a les Corts i no descarta recórrer a la Justícia.

Mentrestant, els socis del Govern central estan parlant sobre “algun tipus de mesura que permeti compensar aquells pocs treballadors que haguessin de tributar” amb el nou salari mínim interprofessional, segons va apuntar la ministra d’Hisenda.