Trump maniobra per presentar-se a un tercer mandat l’any 2028

El president dels Estats Units, Donald Trump, no descarta presentar-se a les següents eleccions nacionals, fixades per a l’any 2028, malgrat que la Constitució nord-americana no permet sumar més de dos legislatures i assegura que “hi ha mètodes” per aconseguir-ho. “Molta gent vol que ho faci (...) Però bàsicament, els dic que tenim un llarg camí per recórrer, ja saben, és molt aviat encara”, va afirmar el mandatari en una entrevista amb la cadena NBC.

En declaracions a la premsa la nit d’aquest diumenge, mentre volava en l’avió presidencial cap a Washington, Trump va evadir contestar directament si es presentaria a una tercera elecció. Davant de la pregunta que si deixarà la Casa Blanca el 2029 va contestar: “No ho considero.”

Esmenar la Constitució per abolir el límit de dos mandats seria molt difícil, ja que requeriria el vot de dos terços del Congrés o que dos terços dels estats acordessin convocar una convenció constitucional per proposar canvis. Qualsevol de les dos opcions requeriria la ratificació de tres quartes parts dels estats.

“Aquesta és una de les formes”, va respondre el cap de l’Executiu nord-americà quan va ser preguntat si contemplava que el vicepresident JD Vance es postulés i després li cedís el càrrec a ell.

Sense concretar quines altres fórmules més remenaria arribat el cas, Trump va precisar que “també existeixen altres” maneres d’aconseguir postular-se per a un tercer mandat. «Ni tan sols vull parlar-ne. Només els dic que he escoltat més gent dir: “Si us plau, presenta’t de nou”», va insistir el mandatari a la premsa.

“Tenim un llarg camí per recórrer abans de pensar en això, però he escoltat molta gent”, va afegir el republicà, que va iniciar el seu segon mandat el 20 de gener passat.

Mentrestant, Florida tria avui dimarts els reemplaçaments dels congressistes republicans Mike Waltz i Matt Gaetz en dos districtes que són bastions del president dels EUA, Donald Trump, però on els demòcrates podrien donar una sorpresa que seria interpretada com un referèndum a l’actual administració.