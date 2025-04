Aragó, l’única que no informa dels menors migrants que té

Els 55 migrants rescatats per la Guardamar Talia arriben al moll de Puerto del Rosario. - EFE/ CARLOS DE SAÁ

Totes les comunitats autònomes, tret d’Aragó, han traslladat al Govern central la xifra de menors migrants que tenen en acollida una vegada que ha complert el termini previst per escometre el repartiment dels que es troben a les Canàries, que està absolutament desbordada igual com Ceuta. La majoria diuen estar al punt màxim de capacitat d’acollida o fins i tot que l’han superat.

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va criticar l’actitud d’Aragó, que “l’únic que posa és dificultats a establir una dimensió correcta del sistema d’acollida”. La ministra també va alertar d’“asimetria” per part de les autonomies a l’hora de facilitar les dades, com és el cas de la Comunitat de Madrid, que ha aportat xifres “de manera general”.

En tot cas, Rego va dir que tenen “uns dies de marge” per poder fer “aclariments” amb les comunitats autònomes i a partir d’allà poder treballar amb la xifra exacta”.

Pel seu costat, el Consell valencià ha autoritzat l’inici de tràmits per interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra el reial decret de l’Executiu de Pedro Sánchez que estableix criteris per redistribuir entre les comunitats autònomes menors estrangers no acompanyats, ja que considera que “suposa una clara ingerència en les competències pròpies del País Valencià en matèria de protecció de menors sobre les quals ostenta competències exclusives”.

D’altra banda, Rego va dir que els mil menors migrants no acompanyats que actualment es trobin a les Canàries i que hagin sol·licitat asil formen part del repartiment dels 4.400 que el Govern central vol distribuir des de l’arxipèlag i Ceuta.

Així ho va posar de manifest qüestionada sobre la sentència del Tribunal Suprem en la qual dona deu dies a l’Executiu de Pedro Sánchez perquè garanteixi l’accés al Sistema Nacional d’Acollida de Protecció Internacional d’uns mil menors migrants no acompanyats.

Salvament Marítim va socórrer ahir a les Canàries 263 migrants que viatjaven a bord de cinc embarcacions precàries i que han arribat a Tenerife, Gran Canària, El Hierro, i Fuerteventura. Almenys dos eren menors.