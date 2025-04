Sánchez promet mobilitzar 14.100 milions per protegir empreses i llocs de feina davant de “l’atac comercial” de Trump

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desgranat aquest dijous els detalls del "pla de resposta i rellançament comercial" que el seu executiu activarà de manera "immediata" per donar suport als sectors afectats pels aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump. En una compareixença davant els representants del teixit econòmic espanyol a la Moncloa, ha afirmat que el pla estarà dotat de 14.100 milions d'euros, dels quals 7.400 milions son nous recursos, i 6.700 milions sortiran d'instruments ja existents. Segons el president espanyol, es tracta de "teixir un escut que protegeixi la nostra economia" perquè "si es produeix la tempesta, Espanya compti amb un doble paraigües" espanyol i europeu.

Sánchez ha reunit una setantena de representants del món econòmic i empresarial a la sala Barceló de la Moncloa i els ha promès que l'Estat "no es quedarà de braços plegats" davant la guerra comercial "injusta" iniciada pel president nord-americà.

De fet, ha recordat que el retorn al 'proteccionisme' no és una forma 'intel·ligent' d'afrontar el segle XXI, i ha desmentit Trump, que assegura que la Unió Europea aplica aranzels del 39% als Estats Units, quan en realitat són del 3%.

La suposada "reciprocitat", segons Sánchez, només és una excusa per "castigar" països i aplicar un "proteccionisme estèril".

Per això, ha avançat que els aranzels trobaran una resposta proporcional i unitària per part de la Comissió Europea que a l'Estat es complementarà amb el "pla de resposta i rellançament comercial".

14.100 milions

El pla mobilitzarà 14.100 milions, dels quals 7.400 són recursos nous, i els altres 6.700 són d'instruments ja existents. En primer lloc, suposarà la creació de dues línies d'avals i de finançament de 6.000 milions que es distribuiran a través de l'ICO.

També la creació d'un Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva dotat de 200 milions que servirà per donar préstecs o participacions en capital per modernitzar o instal·lar noves plantes productives.

I Sánchez inclou també al paquet la renovació del Pla Moves aprovada aquest dimarts al Consell de Ministres i dotat de 400 milions d'euros, que ha de servir d'estímul al sector de l'automòbil i a l'impuls de la transició ecològica.

L'executiu també recanalitzarà 5.000 milions d'euros del Pla de Recuperació per destinar-los a empreses afectades. L'objectiu, segons Sánchez, és que puguin reorientar les seves capacitats productives cap a sectors com alta demanda, com per exemple en l'àmbit de la defensa.

A més, el president espanyol ha anunciat partides per ajudar les empreses a trobar nous mercats i ampliar les seves exportacions.

Són 2.000 milions d'euros en assegurances de crèdit i cobertures de risc a l'exportació; 500 milions per a la internacionalització de les pimes, i finalment un pla específic ICEX que ajudarà els sectors afectats a falcar la seva posició als Estats Units i accedir a nous mercats.

Per articular totes aquestes mesures, l'executiu crearà una Comissió Interministerial presidida pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.

Diàleg amb les CCAA i els grups parlamentaris

Segons el president espanyol, la resposta de l'executiu passarà també per un diàleg constant amb els agents socials, el sector, les comunitats autònomes i els grups parlamentaris.

Aquest dimecres ja va constituir la taula de diàleg social amb els màxims representants de CEOE, Cepyme, UGT i CCOO, i el ministre d'economia "convocarà de manera immediata la Conferència Sectorial de Comerç" per treballar amb els governs autonòmics. La Conferència, presidida per Cuerpo, treballarà amb els consellers d'Economia mentre duri el conflicte comercial.

Segons Sánchez, Cuerpo també farà una ronda de consultes amb els grups parlamentaris i compareixerà al Congrés per compartir informació i explicar les mesures que es vagin adoptant.

Resposta semblant a la de la pandèmia

Sánchez ha fet bandera del model de resposta que l'executiu espanyol va donar a la pandèmia de la covid, i ha apuntat que l'executiu actuarà en la mateixa direcció per protegir empreses i llocs de treball.

En aquest sentit, ha anunciat que activarà el mecanisme RED per "protegir plantilles" de les empreses que rebin l'impacte dels aranzels de Trump "de forma semblant a com van actuar els ERTO durant la pandèmia".

El president espanyol ha contrastat la seva resposta a les que els governs del PP han donat a altres crisis: "Hi va haver una època en què el govern espanyol era indolent davant la crisi, una època en què es posava de perfil i deia als agricultors i ciutadans en general que se les havien d'apanyar sols i aplicar resignació cristiana".

Però aquesta època, segons Sánchez "ha passat", i "des que estem al govern les coses són molt diferents, perquè aquest govern està present i utilitza tots els recursos de l'Estat per protegir la gent".

Demana a la Comissió un fons específic de suport

Sánchez ha reclamat a la Comissió Europea que adopti mesures d'urgència i activi un marc especial d'ajudes a l'Estat que permeti més flexibilitat a les ajudes d'estat. També que creï un fons d'ajuda als sectors afectats finançat per la recaptació dels aranzels comunitaris, i la revisió de normes comunitàries per donar suport a aquests sectors. A més, segons el president espanyol, ara cal accelerar les tasques per impulsar l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur.

La reunió celebrada al palau de la Moncloa ha reunit a representants d’associacions i organitzacions empresarials afectades pels aranzels. També de sectors com el camp i, entre ells, els representants dels productors d’oli d’oliva. També hi havia responsables de patronals com Pimec, com Ferran Bel, o de l’Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades, com Joan Tristany. Sánchez també s’ha envoltat de ministres de la branca econòmica, com Jordi Hereu (Indústria i Turisme), Carlos Cuerpo (Economia), així com les vicepresidentes Yolanda Díaz i Sara Aagesen.